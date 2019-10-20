Türkiye’de tanıtım seferberliği başlatılacak

Turizm Bakanı Üstel, 2020 bütçesi geçtikten sonra Türkiye’nin tüm illerine tanıtım kampanyaları başlatılarak, 85 milyona “KKTC’yi ziyaret edin” çağrısı yapılacağını söyledi

Turizm Bakanı Ünal Üstel, BRT’de yayınlanan 45+ programına katılarak, turizmle ilgili yapılan çalışmaları ve temaslarını değerlendirdi .

2019’da turizmde bir düşüşün söz konusu olduğunu söyleyen Üstel, 2020’de bunun önüne geçmek için Türkiye’den turizm paydaşları ve sektör temsilcileriyle çeşitli istişare toplantıları yapılarak sorunların irdelendiğini söyledi.

Turizmin önünü açacak çalışmalara 2020 itibarıyla hız verileceğini belirtilen Üstel, 2020 bütçesi geçtikten sonra Türkiye’nin tüm illerine tanıtım kampanyaları başlatılarak, 85 milyona “KKTC’yi ziyaret edin” çağrısı yapılacağını söyledi.

Üstel, tanıtım açısından bugüne kadar yeterli olmayan dijital medyadaki reklamlara da bakanlık olarak hız verdiklerini söyledi.

Uçak biletlerinin pahalılığına da değinen Bakan Üstel, Türkiye’deki temaslarda konunun ele alındığını, küçük de olsa indirime gidildiğini söyledi.

“Bagaj hakları 15kg’den 20 kg’ye çekildi. Öğrenci biletlerinde indirime gidildi” diyen Üstel, 2020 yılında seferlerin artırılmasıyla rekabet ortamının da artacağını bunun da bilet fiyatlarına iyi anlamda yansıyacağını söyledi.

Londra pazarında da bu yıl düşüş yaşandığını söyleyen Üstel, bunun da ulaşım sıkıntısından kaynaklandığını söyledi.