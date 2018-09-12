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"Türkiye'nin turizm tecrübesinden yararlanmak istiyoruz"

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"Türkiye'nin turizm tecrübesinden yararlanmak istiyoruz"
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü.
Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlar ve heyetler arası yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin turizm alanında yaptığı çalışmalardan Kuzey Kıbrıs’ın daha fazla yararlanması konusu değerlendirilirken, ülkedeki arkeolojik alanların gün yüzüne çıkarılması ile ilgili çalışmaların artırılması ve müzelerdeki teşhirin iyileştirilmesi adına teknik destek sağlanması yönünde karar alındı.
Türkiye'nin turizm potansiyelinden her zaman KKTC'nin de faydalanmasını amaçladıklarını söyleyen Ersoy, Kuzey Kıbrıs ile yeni dönemde turizm alanında işbirliklerinin artırılması yönündeki çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. 
Ersoy, tanıtım ve katkı konusunda her zaman hazır olduklarının da altını çizdi
Bakan Ataoğlu ise Türkiye'nin turizm alanında giderek adından daha çok söz ettirdiğini ve çok iyi bir tanıtım ağı olduğunu belirterek bu alanda yapılacak çalışmalarda Türkiye’nin turizm tecrübesinden daha fazla yararlanacaklarını söyledi.

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