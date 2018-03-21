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Turizme 36 yeni rehber

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Rehberlere taze kan geldi. Turist Rehberi yetiştirme kursunda başarılı olan 36 adaya diplomaları ve Turist Rehberi Kimlik Kartları törenle verildi. Bakan Ataoğlu, tüm dillerde turizm rehberi yetiştirilmesi hedefinde olduklarını belirtti

Turizme 36 yeni rehber
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 Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Eğitim Şubesi ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nin düzenlediği Turist Rehberi yetiştirme kursunda başarılı olan 36 adaya diplomaları ve Turist Rehberi Kimlik Kartları verildi.

Turist Rehberleri için Lefkoşa Bedesten’de önceki akşam düzenlenen törene Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Ataoğlu, 34’üncü Dönem Turist Rehberi Yetiştirme Kursu’ndan diploma alanlarla birlikte ülkedeki rehber sayısının bin 352’ye ulaştığını belirterek, ‘turizmin gelişmesinde ve ülke tanıtımında rehberlerin önemli görev üstlendiğini’ kaydetti.

Ülkede turizmin gerçek anlamda gelişebilmesi için turizm ürünlerini çeşitlendirmek kadar nitelikli insan gücüne de ihtiyaç olduğunu ifade eden Ataoğlu, tüm dillerde turizm rehberi yetiştirilmesi hedefinde olduklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Yusuf  Nidai de Rehberlerin turizmin anahtarı olduğunu ifade ederek; ‘turizm alanındaki çalışmaların Bakanlıkla işbirliği içinde yürütüldüğünü’ söyledi.

Konuşmaların ardından kursta başarı gösteren 36 kişiye belgeleri verildi.

 

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