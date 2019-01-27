Turizmden 960 milyon dolar gelir

2018 yılı turizm gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artış gösterip 960 milyon dolara ulaştı. Bakan Ataoğlu, turizmi çeşitlendirmek, bölgesel turizmi geliştirmek ve yeni çekim alanları yaratmak amacıyla çalışma yapılacağını vurguladı

Turizm endüstrisinde, yerli üretim ve yerli istihdam olanaklarının arttırılması konulu toplantı, dün Girne’de gerçekleşti. Turizm ve Çevre Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, toplantının amacının, turizm sektöründe yerel istihdamın ve yerli üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi adına tüm paydaşları biraraya getirerek bir yol haritası oluşturmak olduğunu belirterek, bu toplantıları belirli aralıklarla tekrarlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakanlık olarak, hedeflerinin kitle turizm yanında alternatif turizm modelleri geliştirerek, ekonomi ve istihdama katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Ataoğlu, turizmde yerel istihdamı arttırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla başlattıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Turizmi çeşitlendirmek, bölgesel turizmi geliştirmek ve yeni çekim alanları yaratmak amacıyla çalışma yapılacağını söyleyen Ataoğlu, Bafra ve Gaziveren’de, bölgesel turizm faaliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Ülkede çoğalan turistik tesisi sayısının donanımlı ve nitelikli işgücü ihtiyacını da arttırdığını anımsatan Ataoğlu, yerel işgücü eğitim ve istihdamına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2023 yılı hedefinin yatak kapasitesini 40 bin rakamını aşması, bu da 15 binin üzerinde istihdama ihtiyaç duyulacak.

2018 turizm gelirlerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 11’lik artış gösterdiğini ve 960 milyon dolara ulaştığını ifade eden Ataoğlu, amaçlarının THY işbirliğinde tanıtma ve pazarlama çalışmalarıyla yeni destinasyonlardan daha nitelikli turist getirerek, turizm gelirini arttırmak olduğunu vurguladı.

Ataoğlu son olarak toplantıların sektör ile birlikte belirlenecek spesifik konularla sonuç alıcı bir biçimde devam edeceğini vurguladı.

Otellerde kullanılan ürünlerin yüzde 15inin yerel tedarikçilerden temin edildiğini ifade eden Ataoğlu hedeflerinin üretimde mümkün olduğu kadar dışa bağımlılığı azaltmak ve kaliteli yerli üretimi sürdürülebilir bir yapıyla turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde piyasaya kazandırmak olduğunu vurguladı.