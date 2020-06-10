Turizmde isyan büyük

Çok zor günler geçiren ve hükümetten beklediği desteği görmeyen turizm sektörü yollara döküldü, Başbakanlık önünde eylem yaptı. Her bakan için şezlong ve bavul bırakan eylemciler, tabut getirip "Biz bu tabuta girmeyi reddediyoruz" sloganı attı. Eylem başladıktan sonra Başbakan Tatar başkanlığında yapılan görüşmede uzlaşı sağlandı

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), taleplerini dile getirmek için Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Eylem başladıktan bir buçuk saat sonra Başbakan Ersin Tatar başkanlığında Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) yetkilileri ile yapılan görüşmede uzlaşı sağlandı, Başbakanlık önündeki eylem sonlandırıldı.

Başbakan Tatar, KITSAB Başkanı Orhan Tolun, bazı bakanlar ile Birlik temsilcilerinin katılımıyla yer alan görüşme 12.30 sıralarında tamamlandı. Görüşme sonrasında Başbakan Tatar ile Tolun, Başbakanlık önünde basına toplantı sonucuyla ilgili açıklamada bulundu.

Tatar konuşmasında, 1 Temmuz’da turizmde açılıma gidileceğinin daha önce açıklandığına işaret ederek, turist akışının başlamasına kadar kapalı kalacak olan ve bir takım sıkıntı yaşayanlar için, 15 Haziran’da açıklanacak olan Toplumsal Dayanışma Paketi’nde bir takım ciddi açılımlar olacağını söyledi.

Tatar, “Burada özel sektöre, özel teşebbüse ve turizm alanında sıkıntılar yaşayanlara da bir takım özel öneri ve katkılar olacaktır. Açılımlar, Seyahat Acenteleri Birliği ile yaptığımız değerlendirmede yaptıkları öneriler de dikkate alınarak düzenlenmektedir” dedi.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun ise yaptığı konuşmada, görüşmede değerlendirmenin iki aşamalı gerçekleştirildiğini, ikinci aşamanın birinci aşamadaki gelişmelere göre şekillendirileceğini söyledi.

Tolun, “İlk aşama içerisinde büyük ölçüde taleplerimizin karşılandığını gördük. Belli bir dönemden sonra da durumu tekrardan değerlendireceğiz, Turizmin akışına göre. Ortak bir noktada buluşabildiğimiz için Başbakan ve bakanlara teşekkür ederiz” dedi.

EYLEM

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği'nin dün düzenlediği eyleme Otelciler Birliği ile turizm sektörüyle ilgili diğer meslek grupları temsilcileri destek verdi.

Üzerinde “KKTC Turizmi” yazan tabut şeklindeki ahşap sandığı bandonun cenaze marşı eşliğinde Başbakanlık önüne bırakan eylemciler, “Biz bu tabuta girmeyi reddediyoruz. Tekrar turizm" sloganı attı.

Her kabine üyesinin adına şezlong ve plaj malzemelerinin yanı sıra bavullar da bırakan eylemciler, uçuşların durmasını da kağıt uçaklar uçurarak protesto etti.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun eylemcilere hitap ettiği konuşmada, Başbakanla görüşmek içi önceki gün 2 saat beklediklerini ama parti meclisinden dolayı bu görüşmenin gerçekleşmediğini söyledi.

Tolun, “Ülkeye 1 milyon 100 turist getiren, ekonomiye yüzde 60 katkı sağlayan ve 54 sektöre iş imkanı yaratan bizleri yok sayamazsınız. Bu tsunaminin ilk dalgalarıdır" dedi.

Olağanüstü istekleri olmadığını kaydeden Tolun, sektörün Mart 2021’e kadar hizmet veremeyeceğini, halkın fakirleşmesinden dolayı iç turizmden de talep olmadığını belirtti.

KITSAB'IN TALEPLERİ NELER?

KITSAB’ın 30 Mayıs’ta yazılı bir açıklamaya duyurduğu talepleri şöyleydi:

“Birçok sektöre nisan-mayıs ayları için sağlanan desteğin turizm işletmeler için Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması.

Turizm ve seyahat acentelerinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarından Aralık ayına kadar muaf tutulması ve/veya yaratılacak fondan bu kaleme katkı yapılması.

Nisan ve mayıs aylarında turizm ve seyahat acentelerinin kira aidatlarından tamamen muaf tutulması. Müteakip aylarda ise ve/veya en geç Aralık ayına kadar muaccel olacak kira borçları için devletin acentelere katkı yapması;

Aralık 2020’ye kadar acentelerin su ve elektrik borcuna devlet tarafından ve/veya ilgili fon tarafından katkı sağlanması. Kalkınma Bankası nezdinde acentelik belgeleri gösterilerek, kefil ve/veya ipotek şartı aranmaksızın turizm ve seyahat acentelerine düşük faiz oranlı (%4- %5) ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verilmesi

Mali Protokol çerçevesine turizm sektörüne yapılacak katkının acentelere de aktarılması.

Kurulacak komisyon ve kurullarda turizm sektöründe faaliyet gösteren her kesimden temsilcinin yer almasının sağlanması.

Bankalar faiz oranlarının düşürülmesi, kredilerin ötelenmesine devam edilmesi ve kredi kartlarında minimum ödeme oranı olan yüzde 1’in uygulanmasına devam edilmesi.

Devletin acentelere ve KITSAB’a alacaklarının tamamını ödemesi.

Gerçekleşemeyen paket turlar için acentelere yapılan ödemelerin 18 ay haklarının baki kalması koşulu ile ötelenmesi; ödenen tutar karşılığında acentelerin müşterilerine paket tur için tatil kuponu (voucher) verebilmesi için Bakanlar Kurulu’nda tavsiye kararı çıkarılması"