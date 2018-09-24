Turizmde İskandinav atağı

KKTC’ye Türkiye’den gelen turist sayısında artış, yabancı turist sayısında ise düşüş yaşandı. Turizm Bakanı Ataoğlu, gelecek ay İskandinav ülkelerine yapacakları tanıtım turu sonrasında bu açığı kapatmayı planladıklarını vurguladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’ye Türkiye’den gelen turist sayısında artış, yabancı ülkelerden gelenlerin sayısında ise az da olsa bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Bunun sebebinin yabancı yolcuların TC üzerinden seyahat etmek istememesi ve İsrail gibi bazı pazarların Rum tarafının engellemesiyle karşılaşması olduğunu dile getiren Ataoğlu, son zamanlarda yapılan çalışmalar neticesinde İngiltere pazarında az da olsa bir iyileşme kaydedildiğini belirtti.

İngiltere ve Almanya pazarıyla ilgili tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yoğunlaşmış olduğunu ifade eden Ataoğlu, iyileşmenin artarak devam edeceğini düşündüklerini kaydetti.

2018 Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında doluluk oranının %63 ; 2017’de ise %72 olduğunu ifade eden Ataoğlu, geçen yıl 21 bin olan yatak sayısının bu yıl 25 bin civarında olduğunu, yüzde 16’lık bir artış olduğunu söyledi. Atatoğlu, yatak kapasitesinin artmasından dolayı doluluk oranlarında bir düşüş yaşandığını, bunun yatak kapasitesinin yükselmesiyle alakalı olduğunu da belirtti.

Köy pansiyonculuğu ve 1-2- 3 yıldızlı işletmelerinin doluluk oranlarının istenilen seviyeye ulaşması için başlattıkları alternatif turizm modelleri olduğunu söyleyen Ataoğlu, bu tür işletmelerin doluluk oranının artmasını hedeflediklerini kaydetti.

Ataoğlu, dört ya da beş yıldızlı otellerin doluluk oranının yüzde 85 civarında olduğunu ancak diğer küçük pansiyon ve 1-2-3 yıldızlı işletmelerin de orana dahil edilmesiyle oranının 65‘lere düştüğünü söyledi.

Geçtiğimiz yıl Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye büyük sayıda İsrailli turist geldiğini belirten Ataoğlu, İsrail’li turistlerin Türkiye üzerinden KKTC’ye gelmeye pek sıcak bakmadığını için bu yıl istedikleri oranda İsrailli turist çekemediklerini kaydetti.

“İSKANDİNAV ÜLKELERİNE YAPILACAK TANITIM TURU İLE AÇIĞI KAPATMAYI PLANLIYORUZ”

Gelecek ay İskandinav ülkelerine THY ile yapacakları bir tanıtım turu sonrasında bu açığı kapatmayı planladıklarını söyleyen Ataoğlu, acentelerle birlikte hareket ederek farklı yerlerden turist getirme üzerinde çalışacaklarını kaydetti. Tüm bu çalışmalar neticesinde doluluk oranlarının artık yüzde 80’lerin üzerinde olacağını hesapladıklarını söyleyen Ataoğlu, göreve geldikleri süre içerisinde başardıkları bir çok şey gibi bunu da başarabileceklerini vurguladı.

KIŞ TURİZMİ

Eskiden otellerin Kış sezonunda boş olduğunu ve çalışanların da kış sezonunda durdurulduğunu , fakat kendilerinin bir kış turizmi yarattığını anlatan Ataoğlu, ülkede artık 12 ay yaşanabilir bir turizm modeline ulaştıkların, bunun ülke ekonomisine de ciddi katkı sağladığını ifade etti.

Kara sınır kapılarından günübirlik olarak KKTC’ye gelen ciddi sayıda turist olduğunu da ifade eden Ataoğlu, bu turistlerin konaklama haricinde ekonomik hareketlilik yarattığını, tarihi yerleri gezdiklerini söyledi .

KARA GİRİŞ KAPILARINDAN GELEN GÜNÜBİRLİK TURİST SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Kara giriş kapılarından ülkeye giren günü birlik turistlerin oranında geçen yıla oranla yüzde 18.2’lik oranında bir artış gözlemlendiğini kaydeden Ataoğlu, bu oranın yüzde 10.5’ini Güney’e giden yabancı turistlerin oluşturduğunu ifade etti.

Ataoğlu, üzerinde çalışılan sistem neticelendirildiğinde tüm kara ve deniz giriş kapılarına, otellere, acentelere ve bakanlığa kurulacak yeni bir sistemle KKTC’ye giriş yapacak kişinin acentesiyle birlikte tüm bilgilerinin alınacağını ve bir otelde konakladığı zaman konaklamalı turist olarak kaydedileceğini belirtti. Ataoğlu, böylelikle turistin kaç gece konaklayacağının görülerek, teşvik siteminin devreye gireceğini de anlattı.

Konaklamayan, günübirlik KKTC’de kalan turistlerin net sayısının da bu program sayesinde ortaya çıkacağını belirten Ataoğlu, kayıt dışı olarak evlerde ya da dairelerde konaklayan turistler de olduğunu söyledi. Ataoğlu, bu turistlerin ülkeye gelmesine vesile olan şirket ya da kişilere kısa bir süre sonra bir çağrıda bulunarak bakanlığa müracaat edip turizm şemsiyesi altında yer almalarına vesile olacaklarını söyledi.

Ülkede bu ay sonu itibarıyla başlayacak ve 8,5 ay sürecek bir kış turizmi portföyüyle karşı karşıya olduklarını kaydeden Ataoğlu, 3 gün Mağusa , 4 gün de Girne’de olmak üzere 1 haftalık konaklamalı olarak getirilen turistler olduğunu, bu turistlerin sabah erken saatlerde acenteler tarafından otellerinden alınarak gezdirildiklerini, ardından da onlara esnafla iç içe olabilecekleri bir zaman ayarlandığını anlattı.

Bu uygulamanın üçüncü yılında olduğunu anlatan Ataoğlu, alternatif turizm modelleri çeşitliliği içerisinde dağcılık yürüyüş gibi etkinlikler de organize edilerek köy pansiyonculuğunun arzu edilen şekle gelmesine vesile olunacağını, bu yönde çalışmaların acenteler tarafından başlatıldığını ve başarılacağına inandığını söyledi.