“Turizmde İngiliz pazarı kaybedildi”

Otelciler Birliği, otellerde Temmuz ayı doluluklarının beklenilen düzeyde olmadığını belirtti, İsrail ve İngiliz pazarının da durduğunu kaydetti

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, otellerin doluluk oranlarıyla ilgili bilgi verdi.

Temmuz ayında bekledikleri doluluğu yakalamadıklarını açıklayan birliğin verdiği bilgi şöyle:

“KITOB’un; otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, Temmuz 2018 ayına ilişkin dolulukları aşağıdaki şekildedir:

1)5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Temmuz 2018 ayında %67 oranında olmuştur. Buna göre; b)Geçen Haziran 2018 ayına göre de %10 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2) Küçük otellerin Temmuz 2018 ayında doluluk oranı %45 olmuştur. Buna göre; a) Geçen Haziran 2018 ayına göre %4 oranında bir düşüş olmuştur.

3)Tüm Otellerin Temmuz 2018 ayında doluluk oranı ortalaması ise %56 olmuştur. a) Geçen Haziran 2018 ayına göre %5’lik bir artış gözlemlenmiştir. Temmuz ayı doluluklarımız maalesef beklenilen düzeyde olmamıştır. 2016 yılında üç ana Pazarın içerisinde olan İsrail Pazarı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin engellemeleri ile durma noktasına gelmiş, geçen yıla göre düşüşün en baştaki nedeni olmuştur. İngiliz Pazarındaki pazarlama eksikliği de bu pazarın da gitgide kaybedilmesine neden olmuştur. TC Pazarına bakacak olursak 2017yılındaki siyasi durum ve ulaşım maliyetlerinin yükselmesi bu pazarın da düşüş nedenini ortaya koymaktadır. Özellikle kolay ulaşılabilir Pazarlar olan Türkiye ve İngiltere’de Tanıtım yapılması ve Ulaşım sorunlarının ivedi çözülmesi gerekmektedir.”