“Turizmde dijital imkanları kullanmalıyız”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, “Dünya’da gerçekleşen değişimlerin farkına varmalı ve dijital imkanları sonuna kadar kullanarak turizmde tercih edilen bir destinasyon yaratmalıyız” dedi

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, Dünya turizmine yön veren aktörlerin katılımı ile Londra’da gerçekleştirilen “turizmde dijitalleşme” formunda KKTC’yi temsil etti.

Savaşan, seyahat endüstrisinin en önemli buluşma noktalarından kabul edilen ve İngiltere’nin başkenti Londra’da turizm endüstrisinin baş rol oyuncularının katılımı ile gerçekleştirilen “turizmde dijitalleşme” formunda KKTC’yi temsil etti.

Turizm sektörünün diğer sektörlere göre çok daha fazla iç dinamiğe sahip olduğuna işaret eden Savaşan, “bu doğrultuda her yıl farklı destinasyonlar ve farklı turizm deneyimleri ön plana çıkıyor. Hızın ve olanakların git gide arttığı bu yüzyılda seyahat sadece bavul toplayıp uçağa binmekten çok daha ileri bir noktaya gelmiştir. Seyahat ve bu nedenle turizm artık birden fazla etmenden oluşuyor. Eskiden bir turisti bir yere çekmek için uygun fiyat, kum, güneş, deniz ve manzara kombinasyonu büyük oranda yeterliydi. Ancak artık deneyimsel seyahat döneminde yaşıyoruz. Özellikle genç kitleleri bir yere çekmenin yolu onlara bir macera, deneyim ve kültür tanıma fırsatı vermekten geçiyor” dedi.

“Turizmde dijitalleşme” formunda mobilin artan varlığı nedeniyle akıllı telefon sahiplerinin %70’inin telefonlarında seyahat araması yaptığının ortaya konduğunu belirten Savaşan, her iki yolcudan birinin ise seyahatlerine telefonda başladığının tespit edildiğini vurguladı. Formda ayrıca millenial seyahatçilerin %50’sinin de telefonlarında araştırma yaparken yeni bir seyahat ﬁrması keşfettiğinin ortaya çıktığına işaret eden Savaşan, mobil aramaların %30’unun bir lokasyonla ilgili olduğu, aramaların %50’sinin ise 4 ya da daha fazla kelimeden oluştuğu tespitinin de yapıldığını söyledi.

birden fazla tecrübe ve kültür deneyimi ortaya koyanların, sadece bilinenin değil, gizli kalmış güzellikleri doğru sunanların, genç nesile hikayeleştirebilecekleri bir yer ve deneyim sunanların, kitle iletişimine önem verenlerin, destinasyonlarını gerçekten tanıyanların, rakiplerinin doğru stratejilerini kendine uyarlayanların, tanıtımını doğru yapan ancak yükselişte olmayan destinasyonların kazanacaklar arasında gösterildiğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, “Kuzey Kıbrıs olarak bizler de Dünya’da gerçekleşen değişimlerin farkına varmalı ve dijital imkanları sonuna kadar kullanarak turizmde tercih edilen bir destinasyon yaratmalıyız” dedi.