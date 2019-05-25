Turizmde değişim kısa zamanda sağlanacak

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, “Turizmde sorunları biliyorum. Ne yapılması gerektiğini de biliyorum. Yıllar içerisinde iyi giden ve tersine dönen ne varsa, yeniden düzeltmek için çalışacağız” dedi

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, personeli ile ikinci bakanlık dönemindeki ilk toplantısını düzenledi.

Toplantıda, personelle tek tek görüşerek fikir ve önerilerini alan Bakan Üstel, yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Bizim çok zamanımız yok, süratle çalışmak, ülkenin ve sektörün sorunlarını uyumlu ve hızlı bir şekilde çözmek gerekiyor” diyen Üstel, personelle iş birliği içinde çalışarak turizm sektörünü daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Öte yandan Haber Kıbrıs’ı ziyaret eden Ünal Üstel, Haber Kıbrıs Dijital Medya Platformu bünyesinde yer alan www.turizmkibris.com’u da inceledi.

Haber Kıbrıs’a başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Üstel, “Ülkede turizmin gelişmesi için herkese görev düşüyor” ifadesini kullandı.

Üstel, turizmi 12 aya yaymak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Üstel, geçmişte de Turizm bakanlığı yaptığını anımsatarak, “Sorunları biliyorum. Ne yapılması gerektiğini de biliyorum. Yıllar içerisinde iyi giden ve tersine dönen ne varsa, yeniden düzeltmek için çalışacağız” dedi.

Turizmin gelişmesi için, tüm kesimlerin yapması gerekenler olduğuna dikkat çeken Üstel, gerileyen turizm rakamlarının ülke ekonomisine vereceği zararın farkında olduğunu söyledi.

Görevinin zor olduğunu, iyileşmenin hızla sağlanması gerektiğini üzerine basa basa tekrarlayan Üstel şöyle devam etti:

“Turizm, bu ülkenin iki temel sektöründen bir tanesi. Diğer sektörün de itici gücü. Bu adanın, zenginliğini ve turizm potansiyelini biliyorum.

Göreve geldiğim andan itibaren çalışmalarıma başladım. Elbette güvenoyu sonrası resmi olarak temaslarımız da başlayacak ama, ben zaten sektörlerle temasımı hiç kesmedim.

Ulaşım pahalı. Bu gelen turist sayısını etkiliyor. Ülkemiz insanının da bundan olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Bu alana özel bir ilgi göstereceğim.

Herkes bilsin ki, sektördeki yatırımların önünü açacak, fırsat eşitliği sağlayacak, adil ve dürüst bir yönetim ortaya koyacağız.

Dönem, bireysel ikbal peşinde koşma dönemi değildir. Partimiz, genel başkanımız geçmişte yaptığımız başarılı işleri takdir etmiş olacak ki, bizi yeniden bu göreve getirdi. Ben de sorumluluğumun farkındayım.

Hızlı çalışacağız. Sektörün paydaşları ile el ele vereceğiz. Gece gündüz bu görevi topluma fayda sağlama adına mesai gözetmeksizin yerine getireceğimden kimse şüphe duymasın.

Ev sahipliği için Haber Kıbrıs ekibine teşekkür ederim. Medyanın da büyük bir özveri ile görev yaptığını biliyoruz. Haber Kıbrıs ekibine de çıktıkları yolda, başarılar dilerim.”