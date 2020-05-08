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Turizmciler önlemler paketi taslağını Bakana sundu

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Turizmciler önlemler paketi taslağını Bakana sundu

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), “Kovid-19 pandemik sonrası KKTC otellerinin açılış aşamasında ve pandemik sürecinde uygulaması gereken önlemler” le ilgili bir çalışma yaptı.

KITOB’dan verilen bilgiye göre, yönetmelik taslağı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner tarafından Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’e takdim edildi.

Turizm profesyonelleri ile akademik uzmanların da yer aldığı KITOB Kovid-19 Kriz Komitesi ve KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, taslakla ilgili “Pandemik her şeyden önce toplum sağlığı ile ilgili bir olgu, ancak bununla yaşamayı öğrenmeli ve gerekli önlemleri sıkı sıkı alarak yaşamımıza devam etmeliyiz. Ekonomik kaygıların sağlığın önüne geçmemesi gerektiğinin bilinci ile adımlar atmalıyız” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, yönetmelik, işletmelerin, otellerde konaklayacak misafirlerin, personelin ve turizm ihtiyaçları gözetilerek uzun ve detaylı çalışmalar sonrası hazırlandı.

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