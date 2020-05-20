Turizm yatırımcısı açılışa sıcak bakmadı

Pasha Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş devleti yönetenlerden sektör için acil önlem paketi istedi

Yerel üretimle birlikte KKTC ekonomisinin yüzde 70’ini oluşturan ve ekonomik destek önlemlerinin dışında bırakılan turizm sektörü hükümetin aldığı 1 Haziran’da açılım kararına sıcak bakmadı.

Ülke ekonomisine 17 yıldır otel, casino, hava limanı hizmetleri ve üniversite alanlarına yatırımlarını sürdüren, bünyesinde 1300 çalışan barındıran Pasha Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, bugün bir açıklama yaparak hükümetin 1 Haziran itibarı ile sektörün kapılarını açma kararı almasını değerlendirdi. Devlet ve Hükümet yetkilileri ile milletvekillerine çağrı yapan Vedat Erbaş, yerel üretimin yüzde 70’ini besleyen, bünyesinde 8 bin 500 direk çalışanı bulunan otel ve casino sektörüne pandemi sürecinde yaşatılan mağduriyetleri acilen giderecek ekonomik tedbir paketinin gündeme alınmasını önerdi.

Bugüne kadar devlete karşı sorumluluklarını yerine getiren sektörün yaşadığı kan kaybını giderecek adımların atılmadığı bir ortamda kapıların açılamayacağını ifade eden Vedat Erbaş, devamla şöyle dedi:

“ Son günlerde, KKTC’de sağlık alanındaki pozitif gelişmeler neticesinde birçok alandaki iş yerleri açılmaya başlamıştır. Bu çerçevede; 18 Mayıs 2020 tarihli bakanlar kurulu toplantısında alınan karar gereği 1 Haziran 2020 de Hotel ve Casinoların açılmasına onay verilmiştir. KKTC sınır kapılarının kapalı olduğu bugünlerde, ülkemize turist girişinin mümkün olmadığı, hepinizin malumudur. Yasa gereği, bu gibi işletmelere KKTC vatandaşlarının girişi yasaktır. Temennimiz odur ki; pandemi nedeniyle kapalı olan hava ve deniz sınır kapılarımıza ilaveten barikatların karantina uygulanmadan sağlık sertifikalı girişlere açıldıktan, KKTC vatandaşlarının casino girişine izin verildikten sonra sektör olarak casinoları ve hotelleri açmaya hazır olacağız.”

“ Daha sağlıklı ve ekonomik olarak daha güçlü bir KKTC için birlikte çalışalım ”

Açıklamasını Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri ve Muhalefet liderlerine daha sağlıklı ve ekonomik olarak daha güçlü bir KKTC için birlikte çalışma çağrısı yaparak sürdüren Vedat Erbaş, sektör yatırımcıları olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeyi sürdürdüklerini, kendilerine çalışabilecekleri ortamların yaratılması yönünde gerekli adımların atılmasını beklediklerini belirterek noktaladı. Lha