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Turizm şurası Girne'de başladı

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Kuzey Kıbrıs’ın lokomotif sektörü turizmde, yurt içi ve dışından paydaşların katılımıyla 2020-2030 Stratejik Planı’nın belirlenmesi amacıyla düzenlenen Turizm Şurası, Girne’de başladı.

Turizm şurası Girne'de başladı

 

Şuranın açılışına Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Vuni Palace Otel’de yer alan şurada açılış konuşmalarının ardından turizmin farklı konuları 10 komisyonda ele alınacak. Şura yarın öğleden sonra düzenlenecek basın toplantısıyla tamamlanacak.  

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