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Turizm için Hint düğünü atağı

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Bakan Üstel, dünyaca önemli bir turizm organizasyonu haline gelen Hint düğün organizasyonlarının KKTC’de de yapılması için Hindistan tur operatörleri ile görüştü

Turizm için Hint düğünü atağı
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Ülke turizminin geliştirilmesi ve KKTC’ye gelen turist sayısının arttırılmasına yönelik olarak, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın başlattığı çalışmalar çerçevesinde, Hindistan tur operatörleriyle bir araya geldi.

Bakan Üstel, dünyaca önemli bir turizm organizasyonu haline gelen Hint düğün organizasyonlarının, KKTC’de de yapılması için  Hindistan tur operatörleri ile öğle yemeğinde bir araya gelerek bir süre görüştü.

Görüşmede bütün dünyada en önemli turizm etkinliklerinden biri haline gelen Hint düğünlerinin KKTC’de de yapılması konusu ele alındı.

Açıklamaya göre, verimli geçen görüşmede yeniden bir araya gelinmesi kararı alındı.

İlerleyen günlerde bakanlık yetkilileri Hindistan tur operatörleriyle yeniden bir araya gelecek. Toplantıda KKTC’ye gelecek turist sayısının artırılması için atılacak adımlar başta olmak üzere eylem planı ele alınacak.

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