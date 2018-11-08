Turizm gelirlerinde yüzde 30 artış bekleniyor

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan, Londra Fuarı’nda yaptıkları yeni anlaşmalar sayesinde, ülkedeki sağlık turizmi gelirlerinde yüzde 30’luk bir artış elde edileceğini hesapladıklarını vurguladı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, 180 ülkeden 5 bin stantlı katılımcı ve 50 binin üzerinde turizm profesyonelinin ziyaret ettiği WTM Londra Uluslararası Turizm Fuarı’na katıldı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KITSAB, KITOB, KITREB Başkanları ve sektör temsilcileri ile birlikte fuara katılan Ahmet Savaşan’ın, Londra’da bulunduğu süre içinde pek çok ülke temsilcisi ve basın mensubu ile bir araya geldiği ve ayrıca sağlık turizmi alanında yeni anlaşmalara da imza attığı bildirildi.

WTM Londra Fuarı’nın seyahat endüstrisinin en önemli buluşma noktalarının başında geldiğini belirten Ahmet Savaşan, fuarın en önemli özelliğinin sektör ile ilgili tematik konuların ele alması olduğuna dikkat çekti. WTM Londra Fuarı’nın bu yılki ana temasının “turizmde dijitalleşme” olduğunu ifade eden Ahmet Savaşan, fuarda Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu’nun başkanlığında sektör temsilcilerinin katılımı ile mini bir zirvenin yapıldığını ve burada pek çok konu yanısıra Kuzey Kıbrıs’a İngiltere başta olmak üzere Avrupa’dan daha fazla ve nitelikli turistin çekilebilmesi için dijital olanakların en verimli şekilde kullanılması gerektiği konusunda mutabakat sağlandığını vurguladı.

WTM Londra Fuarı’nda 2.8 milyar sterlini bulan ticaretin üretildiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, fuara katılmalarının ana hedefinin, mevcut kitle turizmi faaliyetleri sürdürülürken, sağlık ve alternatif diğer turizm türleri ile ilgili alanlarda yeni işbirlikleri kurmak ve 800 milyon USD civarında olan turizm gelirlerinin iki katına çıkarılmasına olanak yaratmak olduğuna vurgu yaptı. Savaşan son olarak 2019 yılına yönelik olarak WTM Londra Fuarı’nda yaptıkları yeni anlaşmalar sayesinde, ülkedeki sağlık turizmi gelirlerinde %30’luk bir artış elde edileceğini hesapladıklarını belirtti.