Turist sayısında artış bekleniyor

Turizmde geçtiğimiz yıl 22 bin civarında olan yatak kapasitesi, bu yıl 27 bine yükseldi.

Ülkenin lokomotif sektörü turizmde, kış sezonunu önceki yıllara göre dolu geçiren oteller ve seyahat acenteleri, yaza hazır. Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen bazı çalışmalar meyvesini verirken, uçak biletlerinde yaşanan artış, olumsuz unsurların başında geliyor. Ekonomiye genel olarak olumsuz etki eden dövizdeki artışınsa, gerekli tanıtımın yapılması halinde turizme olumlu yansıması bekleniyor.

Geçen yıl 22 bin civarında olan yatak kapasitesi 27 bin civarına yükselirken, büyük otellerin doluluk oranları 12 ayın ortalamasında yüzde 90’lara ulaştı. Kış dönemi operasyonuyla, kış turizminde önemli fırsatlar yakalanırken, alternatif turizm ve 1-2-3 yıldızlı oteller için çalışmalar devam ediyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç ile Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Erkan Kilim, TAK muhabirinin sorularını yanıtlayarak, değerlendirmelerde bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TL kullanımı nedeniyle dövizin yükselişinin turizmin lehine olduğuna dikkat çekti. “Dövizin yükselişi turizmin lehine gelişmiş bir olay” diyen Bakan Ataoğlu, dövizin durumu turizmin lehine olsa da, bu ölçüde yükselmesini arzu etmediklerini kaydetti.

YAPILAN ÇALIŞMALAR TURİZME OLUMLU YANSIDI

Ataoğlu, geçen yıla göre, bu yıl daha fazla turist gelmesini planladıkları ifade ederek, yapılan çalışmaların turizme olumlu yansıdığını vurguladı.

Bu yansımanın sebeplerinden bir tanesinin yatak sayısının geçen yıla nazaran artması olduğunu belirten Bakan Ataoğlu, geçen yıl 22 bin olan yatak sayısının, 27 bin civarlarına yükseldiğini, yatak sayısı arttıkça, haliyle turist sayısının da artmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Turizm için gelecek yıl planlarının, hem yatak sayısını arttırmak, hem de turist sayısını yükseltmek olduğunu vurgulayan Bakan Ataoğlu, paydaşlarla yaptıkları toplantı sonrasında turistin gelmediği ülkeleri tespit edeceklerini söyledi.

Turist gelmeyen ülkelerin tespiti ardından, o ülkelerde yapılacak tanıtımlarla önümüzdeki dönemde yeni destinasyonlar yaratılması hedefinde olduklarına işaret eden Bakan Ataoğlu, “ülkeye daha fazla turist gelmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ağırlıklı olarak İskandinav ülkeleri üzerinde duruyoruz” dedi.

ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİTLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bunun yanında alternatif turizm çeşitleriyle ilgili çalışmalar da başlattıklarına dikkat çekerek, çalışmayla köy pansiyonculuğunun gelişmesi, 1-2-3 yıldızlı otellerin doluluk oranlarının arttırılmasını hedeflediklerini aktardı.

Bakan Ataoğlu, alternatif turizm modeli ve yeni destinasyonlarla ilgili çalışmalar tamamlandığında, hem köy pansiyonculuğu, hem 1-2-3 yıldızlı oteller, hem de büyük otellerin doluluk oranlarının çok ciddi şekilde artacağını vurguladı.

BİLET FİYATLARINDAKİ SIKINTILAR…

Uçaklardaki sıkıntılara da dikkat çeken Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kendi bakanlığının sorumluluğunda olmamasına rağmen bu sıkıntıları aşmak için bazı girişimler yaptıklarını kaydetti.

Bu konuda bir çok şirketle irtibat kurduklarını, Türk Hava Yolları ile yaptıkları görüşmeler sonrasında, Haziran itibarıyla 7. seferin başlatacağının söylendiğini, kendilerinin ise 8. sefer için de talepte bulunduklarını anlatan Bakan Ataoğlu, yeni hava yolu şirketleriyle de bir takım girişimler yaptıklarını, bu girişimlerin olumlu sonuçlanması halinde uçak ve koltuk sayısında ciddi anlamda bir artış gerçekleşeceğini söyledi.

GEMİ SEFERLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Uçuşlar arttıkça, ciddi bir sıkıntı olan uçak bileti fiyatlarının da ucuzlayacağını ifade eden Bakan Ataoğlu, durdurulan gemi seferlerinin de dün itibarıyla yeniden başladığını kaydetti.

Girne- Alanya yönünde yapılacak seferlerin hava koşulları müsait olduğu sürece haftada 2 gün olarak öngörüldüğünü ifade eden Bakan Ataoğlu, talep olması durumunda seferlerin çoğaltılabileceğini belirtti.

Gemi fiyatlarının uçak biletlerine göre daha ucuz olacağına dikkat çeken Bakan Ataoğlu, gemi seferlerinin bir başka amacının ise Türkiye’deki acentelerle yaptıkları görüşmeler sonrasında Türkiye’ye gelen turistlerin 2. Bir nokta olarak 2 veya 3 gün KKTC’ye gelmesinin sağlanması olduğunu söyledi.

GEMİ SEFERLERİYLE KOLTUK SAYISI ARTACAK

Gemi seferlerinin başlamasıyla koltuk sayısının artacağını belirten Bakan Ataoğlu, gemi seferlerinin ve yeni uçak seferlerinin eklenmesi, yeni firmaların devreye girmesiyle uçak bileti fiyatlarının düşüreceğine inandığını belirtti.

Bakan Ataoğlu, mevcut İhale Yasası nedeniyle yaşanan sıkıntılara da değinerek, yasa değişikliği konusunda çalışmaları bulunduğunu, mevcut yasa nedeniyle diledikleri ülkelerde reklam yapamadıklarını söyledi.

BÜYÜK OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 90’LARDA

Bakan Fikri Ataoğlu, büyük otellerdeki doluluk oranlarına bakıldığında bunun yıl 12 ay yüzde 90’lar üzerinde olduğunu belirterek, gerek köy pansiyonculuğu, gerekse 1-2-3 yıldızlı oteller de işin içine girdiğinde, oranda bir düşme olduğunu, rakamın yüzde 70’ler civarına gerilediğinin göründüğünü kaydetti.

Bakan Ataoğlu, alternatif turizm ve diğer çalışmalar tamamlandığında ise ortalama doluluk oranlarının otomatik olarak yüzde 90’ların üzerine çıkacağını sözlerine ekledi.

