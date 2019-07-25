Üstel, KTHY’nin kapanmasından sonra fiyatların düşeceğinin söylendiğini ancak tam tersi olduğunu vurgulayarak, “THY dev bir kuruluş, THY seferleri çoğaltırsa fiyatlar dengelenecek. Anadolu Jet geldi yetersiz. THY’nin başka bir yan kuruluşunu KKTC de konaklatın, adını ne koyarsanız koyun ve oradan Türkiye’ye seferler başlasın ve oradan da uçaklar 3. ülkelere gitsin” önerisinde bulundu

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, pahalı uçak bileti fiyatları konusunda “THY dev bir kuruluş, THY seferleri çoğaltırsa fiyatlar dengelenecek” dedi.

Üstel, “Anadolu Jet geldi yetersiz. THY’nin başka bir yan kuruluşunu KKTC’de konaklatın, adını ne koyarsanız koyun ve oradan Türkiye’ye seferler başlasın… Oradan da uçaklar üçüncü ülkelere gitsin” önerisinde bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ankara’da ulaşım ile ilgili yaptığı temasları değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Ankara’da ulaşım maliyetlerinin nasıl düşürüleceği ve ülkeyi turizm cazibe merkezi haline getirmek için ne gibi adımların atılacağının çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy ile yaptığı görüşmenin detaylarını TV Güneş’te yayınlanan “Parantez” programına değerlendiren Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ulaşım maliyetleri ve ülke turizmini ileri götürecek konularla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2019 yılında turizmde ciddi düşüş tespit ettiklerinin altını çizen Üstel, mevcut durumu tartışmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini, turizmin önünün nasıl açılacağı konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Üstel, uçak bilet fiyatlarının yüksek oluşunu ve insanların bundan ciddi rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, tek gidişlerin Türkiye iç hatlar fiyatlarına kıyasla zaman zaman 4-5 kat yüksek olduğunu ve bunun nedenleri üzerinde durulduğunu söyledi.

“Zaman zaman Ercan – Adana seferleri 1000 liraya yükselirken, İstanbul-Adana seferleri 4-5 misli altında rakamlar oluyor” diyen Üstel, alan vergilerinin çok olduğunu ve vergilerin kaldırılması gerektiğini ya da başka formüllerle fiyatların düşürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Formülleri ortaya koyan Üstel, “Biletlerde tavan fiyat tespit edelim, örneğin 100 liranın üzerine bilet satılamasın. Fahiş rakamlarla olmaz.” dedi.

“THY SEFERLERİ ÇOĞALTIRSA FİYATLAR DÜŞECEK”

Üstel, KTHY’nin kapanmasından sonra fiyatların düşeceğinin söylendiğini ancak tam tersi olduğunu vurgulayarak, “THY dev bir kuruluş, THY seferleri çoğaltırsa fiyatlar dengelenecek. Anadolu Jet geldi yetersiz. THY’nin başka bir yan kuruluşunu KKTC de konaklatın, adını ne koyarsanız koyun ve oradan Türkiye’ye seferler başlasın ve oradan da uçaklar 3. ülkelere gitsin” önerisinde bulundu.

“ATEŞİ İSTANBUL’DA YAKACAĞIZ”

Bilet fiyatlarının turizme ciddi etki yaptığına dikkat çeken Üstel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biletler çok pahalı, Londra’dan Güney Kıbrıs’a uçaklar 4 saatte gelirken, Ercan’a 8 saatte geliyor. Bizim havalimanı varken oraya gitmelerine insanımız layık değil. AB’den Güney’e gelen ve ülkemize geçen turistleri de taciz ediyorlar. Turizmin düşmesi için bunlar bir neden. Turizm Bakanı olarak çalışma başlattım, bir yere getireceğim. Pazartesi İstanbul’a gideceğim. Aynı konuları orada da tartışacağım. Salı günü de tur operatörleri ile büyük toplantı yapıyorum. Neden düşüşlerin yaşandığını irdeleyeceğiz. Neden KKTC değil diye çağrı yapacağız. Anavatan’da yaşayan herkesin en az bir kez görmesini isteyeceğiz. Ateşi İstanbul’da yakacağız. Sonra diğer illere geçip anlatacağız. Bunları yaparken ulaşımdaki engellerin kalkması gerekiyor.”

Üstel, turistlerin yüzde 80’inin Türkiye’den geldiğine dikkat çekerek, KKTC’de yapılacak olan konaklamalar ile ilgili de yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

“Turistlerin KKTC’de konaklamaları için neler yapabileceklerimizi görüştük” diyen Üstel, “İleriki günlerde bunun sonuçlandırılması için Alanya ve Antalya’ya gelen 3’üncü dünya ülkelerinden turistlerin, KKTC’ye de gelerek konaklamalarını sağlayacak, 5 gün Antalya/Alanya + 2 gün KKTC veya 4 gün Antalya/Alanya + 3 gün KKTC şeklindeki paket tur formülleri üzerinde de görüştük” diye konuştu.

“DEVLET İŞLETMECİ DEĞİL DENETLEYENDİR”

Kamu özel iş birliği hakkında da konuşan Üstel, devletin bazı işletmeleri yapamadığını söyleyerek, Ercan Havalimanı’nı örnek gösterdi ve geçmiş dönemde Ercan Havalimanı için eylemlerin yapıldığını, ancak bugünkü tablonun farklı olduğunu söyledi.

“Özel sektörün işletmesi ile devletin işletmesi farklı” diyen Üstel, Ercan Havalimanı’nın inşasının tamamlanmasının ardından ucuzlama olacağını, çünkü büyük gövdeli uçakların ineceğini belirtti.

Girne Limanı hakkında da Üstel şunları söyledi:

“Girne Limanı’na gidin, hepimizin ayıbı. Devlet işletmeci değil, denetleyendir. Kamu özel ortaklığına sıcak bakarız. Akdeniz çanağında Girne Limanı gibi liman yok, Antik Liman’a müdahale ediyoruz, bunlara rağmen Antik Liman kamu özel ortaklığı ile daha iyi noktaya gelecek diye düşünüyorum.”

“RAYLI SİSTEM OLMALI”

Ülke içi ulaşım ile ilgili bir soru üzerine Ünal Üstel, herkesin bu sorunu yaşadığını, İlgili bakanın çalışması olduğunu ve rahat nefes alabilmek için kooperatifleşmeye gidileceğini söyledi.

“Esnaf da turistin otele kapanmasından şikayet eder ama bir neden de ulaşım” diyen Üstel, Bafra bölgesinde 10 bin turistin kaldığını, bu insanların ancak tur yapılırsa otelden ayrıldığını, oysa toplu ulaşım olsa turistlerin kolaylıkla seyahat edebileceğini söyledi.

Raylı sistemin olması gerektiğine dikkat çeken Üstel, ulaşımda rahatlama getireceklerini ve her gelen turistin esnafla buluşmasını sağlayacaklarını söyledi.

“CAYDIRICI CEZALAR KESİLECEK”

Son olarak çevre ile ilgili de konuşan Üstel, Çevre Dairesi’nin denetleyici olduğunu, caydırıcı cezaların kesileceğini ifade etti.

İnsanların çevreye saygı göstermesi gerektiğine de vurgu yapan Üstel, “Bütün insanlar sorumluluk taşırsa sorun çözülür. Biz herkese ceza kesmek istemiyoruz ancak keseceğiz ve güncel hale getireceğiz.”dedi. Projelerinin de olduğunu kaydeden Üstel, ödüllendirmeyi gündeme getireceklerini, temiz olan belediyelere ikramda bulunacaklarını sözlerine ekledi.