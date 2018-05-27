THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi

Türk Hava Yolları turizm sektörü temsilcileriyle iftarda buluştu. Girne'de Merit Royal Otel'de düzenlenen iftar yemeğine; Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç, Dünya Sağlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Erkan Kilim, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Gece bir konuşma yapan THY Kıbrıs Müdürü Resul Baş, "birliğin ve beraberliğin" önemine dikkat çekti. Baş, THY'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğuna işaret etti. Savaşan da, THY'nın KKTC için çok önemli bir değer olduğunu belirtti ve "THY'nı KKTC'nin bir bayrak taşıcısı olarak görüyoruz" dedi. Özboğaç da, "THY'nın varlığının kendilerine güç verdiğini" belirtti. Kilim de, "THY'nin bir dünya markası olduğunu ve bu markanın KKTC'de olmasının kendileri için büyük bir kazanım olduğunu" kaydetti. Gecede, sektörde başarılı olan turizm acentalarına da ödüller verildi.