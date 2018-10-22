Savaşan Turizm Zirvesi'nde KKTC'yi temsil etti

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan Bursa'da düzenlenen Turizm Zirvesi’nde KKTC’yi temsil etti

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan Bursa'da düzenlenen Turizm Zirvesi’ne katıldı.

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre; Konsey Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan’ın, Almanya, Yünanistan, Rusya, İngiltere, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de içinde bulunduğu yüzden fazla ülkeden turizm profesyonelinin katılımı ile Bursa’da gerçekleşen zirvede KKTC’yi temsil ettiği bildirildi.

AVRUPA, BALKANLAR VE ORTA DOĞU İLE ANLAŞMA İMZALANDI

Dünya’nın dört bir yanından turizmciler ile alım heyetlerini biraraya getiren zirvede konuşan Konsey Başkanı Ahmet Savaşan’ın, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık ve spor turizmi olanaklarını tanıttığına yer verilen açıklamada, Savaşan’ın ayrıca Orta Doğu, Balkanlar, Doğu,Orta, Kuzey ve Güney Avrupa ülkeleri ile de yeni anlaşmalar imzaladığına dikkat çekildi.

TURİZMİN EKONOMİK KALKINMAYA YAPTIĞI KATKI BÜYÜK...

Geçtiğimiz birkaç on yılda, turizm sektörünün ekonomik kalkınma ve iş yaratmadaki gücünü ispatladığına değinen Savaşan, turizmin kültürlerarası diyalog, toplumsal kapsayıcılık, barış, uzlaşma ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir güç olduğuna vurgu yaptı.

DÜNYA TURİZM GELİRİ 1.2 TRİLYON DOLARI AŞTI...

UNWTO raporuna göre 2017 yılında 1 milyar 322 milyon kişinin bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ettiğini ve Dünya turizm gelirlerinin yıllık 1,2 trilyon doları aştığını ifade eden Ahmet Savaşan, günümüzde sağlığını geliştirmek, sağlığını korumak veya geri kazanmak amacıyla sağlık hizmeti almak ve bunun yanı sıra, tatil unsurlarını da sağlık hizmeti alım sürecinde kullanmak için seyahat eden insan sayısının 30 milyonu aştığına dikkat çekti.

KUZEY KIBRIS SAĞLIKTA ALTERNATİF SUNUYOR...

Konuşmasında ayrıca KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Turizmi Konseyi ve diğer paydaşların Dünya’daki değişimleri ve trentleri takip ettiğine değinen Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın medikal turizm ile ileri aktif yaşam ve wellness imkanlarıyla Sağlık Turizmi’nde alternatif bir destinasyon olmak için gereken özelliklere sahip olduğunun altını çizdi.