Salamis’te tatil bir başka yaşanıyor

Gazimağusa'nın İncisi Salamis Bay Conti Resort Hotel, konuklarına unutulmaz bir tatil sunuyor

Gazimağusa'nın İncisi Salamis Bay Conti Resort Hotel and Casino bu yaz sezonunda da yoğun ilgi görüyor.

Kıbrıs'ın ince altın kum kaplı ünlü Salamis plajının yanında bozulmamış doğası, masmavi denizi ve temiz hava ile çevrili 65 Km²lik arazi üzerinde yer alan Salamis Otel, muhteşem konumu, eşsiz denizi, eğlenceli, unutulmaz tatları ve hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyeti odaklı hayal gibi bir tatil sunuyor.

Havuzlar, oyun, canlı müzik, spa & sağlık merkezi, casino ve diğer tesislerle keyifli saatler yaşayan konuklar unutulmaz bir tatil geçiriyor.

Gün boyu animasyon aktiviteleri, spor aktiviteleri, plaj partileri, dans gösterileri, skeçler, Kıbrıs gecesi, canlı müzik, gece animasyon gösterileri, havuz oyunları, oryantal dans kursları, disko, DJ partileri, çocuk diskosu gibi düzenlenen birçok etkinlik, herkesin büyük beğenisini kazanıyor.