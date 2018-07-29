banner107
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
84 0
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
17 0
GG U21 antrenmanlara başladı
GG U21 antrenmanlara başladı
99 0
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
45 0
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
43 0
En iyi fantastik kitaplar
En iyi fantastik kitaplar
28 0
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
356 0
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
66 0
banner82
banner147

Salamis’te tatil bir başka yaşanıyor

banner27

Gazimağusa'nın İncisi Salamis Bay Conti Resort Hotel, konuklarına unutulmaz bir tatil sunuyor

Salamis’te tatil bir başka yaşanıyor
banner137

Gazimağusa'nın İncisi Salamis Bay Conti Resort Hotel and Casino bu yaz sezonunda da yoğun ilgi görüyor.

Kıbrıs'ın ince altın kum kaplı ünlü Salamis plajının yanında bozulmamış doğası, masmavi denizi ve temiz hava ile çevrili 65 Km²lik arazi üzerinde yer alan Salamis Otel, muhteşem konumu, eşsiz denizi, eğlenceli, unutulmaz tatları ve hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyeti odaklı hayal gibi bir tatil sunuyor.

Havuzlar, oyun, canlı müzik, spa & sağlık merkezi, casino ve diğer tesislerle keyifli saatler yaşayan konuklar unutulmaz bir tatil geçiriyor.

Gün boyu animasyon aktiviteleri, spor aktiviteleri, plaj partileri, dans gösterileri, skeçler, Kıbrıs gecesi, canlı müzik, gece animasyon gösterileri, havuz oyunları, oryantal dans kursları, disko, DJ partileri, çocuk diskosu gibi düzenlenen birçok etkinlik, herkesin büyük beğenisini kazanıyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.