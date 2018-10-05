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Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
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Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu

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Özellikle Almanya’da her yıl geleneksel olarak yapılan ve giderek dünyanın birçok yerinde gerçekleşen “Oktoberfest" bira festivali, Salamis Bay Otel’de coşku içinde gerçekleşti

Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
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Dünyanın en büyük festivallerinden olan "Oktoberfest" bira festivali Salamis Bay Conti Resort ve Tuborg işbirliğinde geçtiğimiz gün Salamis Hotel’de gerçekleşti.

Gece boyunca devam eden olan festivalde, birbirinden renkli eğlenceler gerçekleştirildi.

Orijinal konsepti korunarak gerçekleştirilen etkinliğe katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmasında, “Hasbelkader geçtiğimiz yıl Stuttgart’ta böyle bir etkinliğe katılma fırsatım olmuştu. İçimden geçen böyle bir etkinliğin adamızda olmasıydı; dolayısıyla bu etkinliği düzenleyen Salamis Bay Conti otele çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara ve özellikle Almanlara güzel bir gün geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

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