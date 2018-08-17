Salamis keyfine doyum olmuyor

Salamis Bay Conti Resort Hotel and Casino, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yaz sezonun başından beridir doluluk oranı yüzde yüz olan otelde tatilciler unutulmaz bir tatil keyfi yaşıyor

Mağusa sahillerinin incisi Salamis Plajı’nda bulunan Salamis Bay Conti Resort Hotel and Casino bu yaz tatilcilerin akınına uğramış durumda.

Yaz sezonun başından beridir doluluk oranı yüzde yüz olan otelde tatilciler unutulmaz bir tatil keyfi yaşıyor.

Sabah 7.30’dan itibaren başlayan kahvaltı ile gün boyu animasyon ekibinin her alanda sunduğu etkinliklerle konuklar zamanın nasıl geçtiğini fark edemiyor.

Gün boyu animasyon aktiviteleri, spor aktiviteleri, plaj partileri, dans gösterileri, skeçler, Kıbrıs gecesi, canlı müzik, gece animasyon gösterileri, havuz oyunları, oryantal dans kursları, disko, DJ partileri, çocuk diskosu gibi daha birçok etkinlik ve büyük aqua parkları ile Salamis Otel konuklarını ağırlamaya devam ediyor.