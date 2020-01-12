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Sadece 7 saatte 2 milyon lira bıraktı

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Cayman Adaları bayraklı mega lüks yat ’Faith’ 200 bin litre yakıt almak için Marmaris limanına demirledi. Sabah saatlerinde başlayan yakıt ikmali yaklaşık 7 saat sürdü

Sadece 7 saatte 2 milyon lira bıraktı

Cayman adaları bayraklı 97 metre uzunluğundaki dev yat, Cruise Port limanı iskelesine yanaşmasının ardından 10 ve 20 ton kapasiteli akaryakıt tankerleri yakıt ikmaline başladı.

Mega yatın 7 saat süresince yaptığı yakıt ikmali esnasında yattaki görevliler de Marmaris çarşısına alışverişe çıktı.

Fransa’nın Antibes Limanı’ndan Marmaris’e gelen yat büyüklüğü ve ihtişamı ile dikkati çekiyor. Piyasa değerinin 200 milyon dolar olduğu 5 katlı ultra lüks yatta 9 misafir kabini, 32 mürettebat görev yapıyor.

Yatın içinde yan duvarları ve tabanı camdan yapılmış bir havuz bulunuyor.

Mega yatın çalışanları da teknenin alışverişini yapmak için Marmaris çarşısına çıktı.

Mega yat Faith'in gıda ve içeceklerle birlikte Marmaris ekonomisine yaklaşık 2 milyon liralık harcama yapması bekleniyor.

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