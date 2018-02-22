"Rehberlerle işbirliğinde çalışmaya devam edeceğiz"

Rehberlik mesleğiyle ilgili tüm konularda dün olduğu gibi bugün de bakanlık olarak rehberlerin çözüm ortağı olacaklarını ifade eden Ataoğlu, rehberlerin daha rahat nefes almalarını sağlayacak adımlar atılması adına işbirliği halinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, rehberlik mesleğinin önemine işaret ederek, “Dün olduğu gibi bugün de bakanlık olarak rehberlerin çözüm ortağı olacağız” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, Dünya Rehberler Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Rehberler Birliği yönetim kurulunu kabul etti.

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Yusuf Nidai, Turizm Bakanlığı’nın çok güzel çalışmalara imza atıldığını kaydetti. Nidai, gün dolayısıyla yapılacak etkinlikler hakkında bakana bilgi de verdi.

Rehberlerin ülkenin olmazsa olmazı ve turizmin mihenk taşı belirten Nidai, “Tüm paydaşlarımızla birlikte çalışarak turizmi daha da ileriye taşımak istiyoruz” dedi.

“REHBERLER KÜLTÜR VE BARIŞ ELÇİSİ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, 1977 yılında kurulan Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nin en eski ve köklü birliklerden biri olduğunu söyledi.

Ataoğlu, “Ülkemizi ziyaret eden misafirleri en doğru biçimde bilgilendiren ve her konuda onların elinden tutan rehberlerimiz aynı zamanda kültür ve barış elçisidir. Kuzey Kıbrıs’ın dünyada turizmde adından söz ettirmesinde sektörün yapı taşı olan rehberlerimizin hayati bir payı vardır” dedi.

Bu bilinçle, rehberlik mesleğiyle ilgili tüm konularda dün olduğu gibi bugün de bakanlık olarak rehberlerin çözüm ortağı olacaklarını ifade eden Ataoğlu, rehberlerin daha rahat nefes almalarını sağlayacak adımlar atılması adına işbirliği halinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Turizmde tüm paydaşlar içinde, ülkenin tanıtılmasına katkı koyan rehberlerin büyük önemi olduğunu kaydeden Ataoğlu, “Dünya Rehberler Günü”nün tüm rehberlere kutlu olmasını diledi.