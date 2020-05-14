Plajların 1 Haziran’da açılması gündemde

Turizm Bakanı Üstel, 1 Haziran’da plajların açılması düşüncesinde olduklarını ve alınacak kararların Sağlık Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda alınacağını belirtti

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, plajların kontrol sağlandıktan sonra açılacağını, bu alanda hazırlanacak kuralların uygulanmasının şart olduğunu belirtti.

1 Haziran’da plajların açılması düşüncesinde olduklarını ifade eden Üstel, alınacak kararların Sağlık Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda alınacağını da belirtti.

Plajların açılması ile plajı bulunan otellerin ve küçük otellerin de açılması düşüncesinde olduklarını anlatan Üstel, böylelikle iç turizm için de start vermiş olacaklarını söyledi.

Bakan Üstel, plajı bulunan belediyeler ile iki saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar belediyeler adına yaptığı konuşmada, Belediyeler Birliği olarak plajların açılması taraftarı olduklarını belirtirken, bazı belediyelerin 1 Haziran’dan önce de plajları açmayı arzu ettiğini söyledi.

Birkaç belediyenin plaj uzunluklarının fazla olduğuna da değinen Özçınar, belediye başkanlarının bu plajlarda kontrolü sağlama noktasında endişeleri olduğunu, gerekirse şezlong sayısının düşürülmesi ya da şezlong uygulamasının kaldırılması gibi önlemler de alınabileceğini söyledi.

Plajların denetiminin belediyelerde olması gerektiğini de dile getiren Özçınar, belirlenecek kuralların uygulanması yönünde belediyelere büyük görevler düşeceğini kaydetti.

Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede uzun zamandır pozitif vaka görülmediğini, bu durum karşısında önceden alınan kararları gevşeterek bazı yerleri kademeli olarak açmaya başladıklarını, fakat tedbiri de elden bırakmadıklarını söyledi.

Havaların ısınması ile vatandaşın dışarı çıkma arzusunun da arttığını anlatan Üstel, plajların kontrolünü sağladıktan sonra açılacağını, bu alanda hazırlanacak kuralların da uygulanmasının şart olduğunu belirtti.

Plajlar konusunda belediyeler ile birlikte hareket etmek istediklerini söyleyen Üstel, bakanlık olarak bazı çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmalara ek olarak belediyelerin görüşlerinin de önemli olduğunu ifade etti.

1 Haziran’da plajların açılması düşüncesinde olduklarını ifade eden Üstel, alınacak kararların Sağlık Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda alınacağını belirtti.

Plajların açılması ile plajı bulunan otellerin ve küçük otellerin de açılması düşüncesinde olduklarını anlatan Üstel, böylelikle iç turizm için de start vermiş olacaklarını söyledi.

Plaj girişlerinin tek bir noktadan yapılarak, önce vücut sıcaklığının kontrol edileceğini dile getiren Üstel, şezlong ve şemsiyeler arasında ise en az 2 metre aralık bırakılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Plajların büyüklüğüne göre belirlenecek kapasitesinin üzerinde müşteri ağırlamayacağını söyleyen Üstel, plaj kafeteryalarında da sosyal mesafe kurallarının geçerli olacağını kaydetti.

Plajdan ayrılacak olan her müşterinin ardından kullanılan şezlongların dezenfekte edilerek tekrardan kullanım için hazırlanacağını anlatan Üstel, plaj çalışanlarına bu konuda eğitimler verileceğini söyledi.

Plajların sürekli olarak bakanlık ve belediyeler tarafından denetleneceğini vurgulayan Üstel, her alanda tedbiri elden bırakmadan çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.