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Otellerin yüzü Haziran'da güldü

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Otellerin yüzü Haziran'da güldü
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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Birlik üyesi otellerin Haziran ayında doluluk oranı ortalamasının yüzde 55 olduğunu; Mayıs ayına göre yüzde 11 oranında yükseliş olurken, geçen yılın Haziran ayına göre ise 4 oranında artış gerçekleştiğini açıkladı. 
KITOB, otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, Haziran ayına ilişkin doluluklarını açıkladı. 
Açıklamada, 5 yıldızlı büyük tesislerin doluluklarının Haziran ayında yüzde 65 oranında olduğu; geçen Mayıs ayına göre yüzde 17 oranında artış gerçekleşirken, geçen yılın Haziran ayına göre ise yüzde 8 oranında yükseliş olduğu kaydedildi. 
Öte yandan küçük otellerin Haziran ayında doluluk oranının yüzde 44 olduğu;  geçen Mayıs ayına göre yüzde 2 oranında artış yaşanırken, geçen yılın Haziran ayına göre ise yüzde 7 oranında  düşüş gerçekleştiği belirtildi. 

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