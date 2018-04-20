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Otellerde Güney’i geride bıraktık

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Oteller ve sunulan hizmet konusunda, Kuzey Kıbrıs otellerinin, Güney Kıbrıs’ı geride bıraktığını dile getiren Bakan Ataoğlu, ülkede yatak kapasitesinin kısa süre içinde dört bin daha artacağını söyledi

Otellerde Güney’i geride bıraktık
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Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin düzenlediği 2018 turizm sezonu açılış kokteyline katıldı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), önceki akşam Girne Dome Otel’de, 2018 Turizm Sezonu açılış kokteyli düzenledi.

Gecede konuşan KITOB Başkanı Fethi Özboğaç, turizmde, tanıtımda farklılık yaratılması gerektiğini belirterek, her destinasyonun hikayesiyle pazarlanması gerektiğini dile getirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da gecede yaptığı konuşmada, ülke turizminin vazgeçilmezi olan otellerin turizm haftası içerisinde böyle güzel bir organizasyonu yapmasından ve turizm paydaşlarını biraraya getirmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Amacımız aslında ne kadar da turizm sezonunu ortadan kaldırıp,turizmi yıla yaymak olsa da yaz aylarına giriliyor olması ülke turizmimizin en parlak zamanını yaşıyor olmamız bu organizasyonu anlamlı kılıyor” diyerek sözlerine devam eden Ataoğlu, tüm çalışmalarının otellerdeki yaz aylarındaki doluluk oranını 12 ayaya yaymak ve kitle turizminin yanında alternatif turizm çeşitlerinin de ülkeye kazandırarak dolulukların yıl boyu yüzde 80’ler yüzde 90’lar oranında olması adına olduğunu söyledi.

Oteller ve sunulan hizmet konusunda, Kuzey Kıbrıs otellerinin, Güney Kıbrıs’ı geride bıraktığını dile getiren Ataoğlu, bakanlık olarak ülke turizmini yurtdışında tanıtmak için birçok çalışma yaptıklarını anlattı.

Güney’deki yatak sayısıyla kuzeydeki yatak sayısı arasında ciddi bir fark olduğunu dile getiren Ataoğlu, ülkemizde, yatak kapasitesinin kısa süre içinde 4 bin daha artacağını söyledi.

Yatak kapasitesinin ve tanıtımın çalışmalarının ,turizm sektörü ve ekonomisine değer katacağını ifade eden Ataoğlu, alternatif turizm modellerini çeşitlendirmek, turizmin gelecek 10 yılını belirlemek ve planlamasını  yapmak için çalıştıklarını söyledi

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