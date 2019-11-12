banner255
banner69
Cumhuriyet Kupasında final günü
Cumhuriyet Kupasında final günü
61 0
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
31 0
 
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
70 0
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
431 0
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
182 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
72 0
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
76 0
banner82

Otellerde Ekim ayı ortalama doluluk oranı yüzde 64

banner27

Otellerde Ekim ayı ortalama doluluk oranı yüzde 64
banner267

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) üyesi tüm otellerin Ekim ayı doluluk oranı ortalaması % 64 olarak açıklandı.

 KITOB’un otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerinin, Ekim 2019 ayına ilişkin dolulukları açıklandı.

KITOB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Ekim 2019 ayında %74 oranında oldu. Buna göre Eylül 2019 ayına göre %1 oranında düşüş gerçekleşirken, 2018 yılının Ekim ayına göre %9 oranında bir yükseliş oldu.

Küçük otellerin Ekim 2019 ayında doluluk oranı %54 olarak açıklanırken, Eylül 2019 ve Ekim 2018’e göre oran aynı kaldı.

Tüm otellerin Ekim 2019 ayında doluluk oranı ortalaması ise %64 oldu. Doluluk oranı, Eylül 2019 ayına göre aynı seviyede kalırken, Ekim 2018’e göre %6’lık artış gösterdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.