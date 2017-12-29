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Misafirlerini ağırlamaya başladı

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3000 m2 büyüklüğünde Kıbrıs’ın en gözde ve yeni casinosu olarak anılacak olan Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da 1 king süit, 7 queen süit olmak üzere half board hizmeti ile toplam 70 odası bulunuyor

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Misafirlerini ağırlamaya başladı
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2017 yılının son ayında kapılarını değerli misafirlerine açan Les Ambassadeurs Hotel & Casino Kıbrıs’ta ilk 7 yıldızlı konsept anlayışı ile misafirlerinden çok olumlu dönüşler alıyor.

Bu doğrultuda Kıbrıs’ta ilk olarak anılacak olan 7 yıldızlı konsepteki Girne merkezli Les Ambassadeurs Premium Hotel’i 2018 yılında hizmete sunacak.

Girne merkezde konumlanan Les Ambassadeurs Hotel Casino yetkilileri 150 yatak kapasiteli marinası ve eğlence merkezlerinin bulunduğu port alanı ile konseptleri gereğince Avrupa pazarını rakip gördüklerini belirtti. Dünyanın en lüks casinosu seçilen Les Ambassadeurs Casino sınırsız oyun hizmeti sunmakta.

GÖRKEMLİ AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

3000 m2 büyüklüğünde Kıbrıs’ın en gözde ve yeni casinosu olarak anılacak olan Les Ambassadeurs Hotel & Casino görkemli bir açılışa hazırlanıyor.

Girne’de konumlanan 7 yıldızlı otel konforundaki Les Ambassadeurs Hotel & Casino, misafirlerini ağırlamak için hazır.

Tesisin 1 king süit,7 queen süit olmak üzere half board hizmeti ile toplam 70 odası bulunuyor.

Hassas ve zengin servis kalitesine  güvenen tesisin Işıltılı A la carte restoranları ile damak zevkine düşkünlerin vazgeçilmezi olacak.

Zerafet ve şıklığı ile konukları özel hissettiren Les Ambassadeurs Hotel&Casino misafirlerine kapılarını açtı.

Dünyanın her yerinden high rollerların ziyaret akınına uğrayacağı bu ihtişamlı casino meraklılarını heyecanlandırıyor.

Casino yönetimi böylesine özel bir tesisin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmine hatırı sayılır bir katkısının olacağını ülke tanıtımında da önemli bir rol oynayacağını dile getirirken dünyanın en güzel casinosunu açmış olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söylüyor.

Öte yandan grup ayrıca 2019 yılında açılışını planladığı Mağusa Ambassadeurs Park Hotel ile birlikte 1000 oda kapasiteli zincir haline gelecek.

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