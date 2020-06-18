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Mimoza’da özel eğlence geceleri coşkuyla yaşanıyor

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Mimoza’da özel eğlence geceleri coşkuyla yaşanıyor

Her detayın özenle tasarlandığı büyülü dünyasına adım atıldığı andan itibaren müşterilerin kendilerini özel hissetmesini sağlayan Mimoza Hotel’de İnternational Pool Party ve Latin Gecesi ile coşkuyla dolu eğlenceli unutulmaz anlar yaşandı.

Yeşil dokusuyla çerçevelenen Havuz Başında zengin yiyecek ve içecek ikramlarıyla gerçekleşen Latin Gecesi’ne katılanlar özel dans hocaları sayesinde misafirler doyasıya eğlenerek dans etme fırsatı yakaladılar. International Pool Party’e enerji katan DJ sayesinde ise Havuz Başında gerçekleştiren yarışmalar ile konuklar eğlenceye doydu.

Üstün teknoloji, yüksek marka kalitesi ve dinamik bir insan kaynağı ile hizmet verdiklerini dile getiren Mimoza Hotel Genel Müdürü Hüseyin Soyer, karantina sonrası dönemde Ekim ayına kadar hotelin doluluk oranının yüzde yüz olduğunu bildirdi.

Soyer, “ayrı ayrı düzenlediğimiz International Pool Party ve Latin Gecesinde konuklarımızı eğlendirmenin mutluluğunu yaşamaktayız.” dedi. Soyer ayrıca, yaz boyunca bu tür etkinliklerin daha da iyisini yapmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Soyer, Turizm Bakanlığı’nın kalite ve uygunluk belgesine sahip Mimoza Hotel yönetiminin girişimci ruhu, üstün hizmet ve kalite anlayışları ile misafirlerini ağırlamaktan gurur duyduklarını kaydetti. Lha

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