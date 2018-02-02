Merit Lefkoşa Hotel& Casino 300.000’inci misafirini ağırlıyor

Merit Lefkoşa Hotel & Casino’nun 300.000’inci misafiri Güven GÖNÜLALAN, otelin lobisinde alkışlar, çiçekler ve şampanya ile karşılandı.

Hotel Genel Müdürü, tüm departman yöneticileri ve personelin katılımıyla lobide alkışlar, çiçekler ve şampanya ile karşılanan Merit Lefkoşa Hotel& Casino’nun 300.000’inci misafiri Güven GÖNÜLALAN; Bu güzel jestten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek; “Dört yıldır konaklama yaptığım Merit Lefkoşa Hotel’de 300.000’inci misafir olarak karşılanmak çok mutluluk verici. Güler yüzlü personeli ve kaliteli hizmetiyle her zaman en iyi şekilde bizleri ağırlayan Merit Lefkoşa Hotel Yönetici ve personeline çok teşekkür ederim.’’ sözleri ile mutluluğunu dile getirdi.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine GÜRSES“En iyi hizmeti verebilmenin, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmenin mutluluğu ile onlardan almış olduğumuz güzel yorumlar, herzaman çalışmalarımızda güç kaynağı olmaktadır.

Merit Lefkoşa Hotelimizin 9’uncu yılında ben ve çalışma arkadaşlarım, 300.000’inci misafirimizi ağırlıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha önce bu gururumuzu 100.000’inci ve 200.000’inci misafirimizi ağırlarken de yaşamıştık. Sloganımızda belirttiğimiz şekilde, “sevgiyle hizmet ediyoruz” ve sevgiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Merit Lefkoşa Hotelimizi tercih eden tüm değerli misafirlerimize de ayrıca teşekkür ederiz.