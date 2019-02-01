Kuzey Kıbrıs Sağlık Turizmi ürünleri ile dikkat çekiyor

İstanbul’da açan EMİTT fuarına KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı çatısı altında katılan Sağlık Turizmi Konseyi, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi ürünleri ilgi görüyor

Dünya’nın en büyük beş turizm fuarlarından biri olan EMITT’e KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı çatısı altında katılan Sağlık Turizmi Konseyi, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi ürünlerini tanıttı.

Konsey Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, 90’a yakın ülkeden katılımcı ve 60 binin üzerinde ziyaretçi ağırlama hedefiyle kapılarını İstanbul’da açan EMİTT fuarının Kuzey Kıbrıs’ın turizm olanaklarının Türkiye ile Dünya’ya tanıtılması için çok büyük bir fırsat yarattığına işaret etti.

Rekabetçi turizm pazarında turizmin gelişmesinin, doğal, kültürel ve tarihi kaynakla­rın kalitesine ve turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesine bağlı olduğuna dikkat çeken Savaşan, bu bilinçle hareket eden KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın fuara Girne Kalesi içindeki Batık Gemi konsepti ile katılmasının, Dünya’nın dört bir yanından fuara gelen turizm profesyonellerinin ilgisini Kuzey Kıbrıs’a çekmeyi başardığını ifade etti.

Sağlıkla ilgili ürün ve hizmetleri çeşitlendiriyoruz...

Sağlık turizminin, günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerin önem verdiği bir pazar konumunda olduğunu belirten Savaşan, stratejik ürün konumlanmasında sağlıkla ilgili ürün ve hizmetlerini çeşitlendiren, uluslararası sağlık turistlerini çekmeye çalışan ve her geçen yıl Dünya’da sayısı artan yeni ülkeler gibi bu pazardan pay almak için çalıştıklarını söyledi. Savaşan fuar temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs’a sağlık turisti gönderilmesine yönelik olarak A.B.D, Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hindistan, Rusya, Ukrayna ve Ürdün başta olmak üzere pek çok ülke temsilcisi ile de biraraya geleceklerini ifade etti.

Medical wellness uygulamalarımızla farklılık yaratıyoruz...

Sağlığını geliştirmek, sağlığını korumak veya geri kazanmak amacıyla sağlık hizmeti almak ve bunun yanı sıra, tatil unsurlarını da sağlık hizmeti alım sürecinde kullanmak isteyen sağlık turistlerine, Kuzey Kıbrıs’ın prestijli üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde en uygun koşullarda, bekleme süresi olmaksızın, son teknoloji ve en yüksek konforu birleştirerek medical hizmetler sunduklarını anlatan Savaşan, ayrıca kaliteli otellerde de medical wellness uygulamaları ile farklılık yarattıklarına vurgu yaptı.

İleri aktif yaşam için tatil seçenekleri geliştiriyoruz...

İleri yaştaki turistlere yönelik olarak da Kuzey Kıbrıs’da ileri aktif yaşam tatil seçenekleri geliştirdiklerini ifade eden Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın engelsiz turizm destinasyonu haline gelebilmesi için çalıştıklarını söyledi.