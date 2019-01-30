Kuzey Kıbrıs, EMITT’e çıkarma yapıyor

Turizm Bakanlığı, dünyanın en büyük ve en prestijli turizm fuarlarından olan EMITT’te ülkemizi temsil edecek. Bakan Ataoğlu, “Hedefimiz 2019 yılında turizm gelirlerini artırmaktır” dedi

Turizm ve Çevre Bakanlığı dünyanın en büyük ve en prestijli Turizm fuarlarından olan EMITT’te ülkemizi temsil edecek.

31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek EMİTT 2019 Turizm Fuarına, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu Başkanlığında, Turizm Profesyonelleri, sektör temsilcileri, basın mensupları ve Bakanlık yetkililerinden oluşan bir ekiple katılıyor.

Bu yıl dünyanın en eski ikinci batığı olan ve Girne Kalesinde koruma altına alınarak Fenike Döneminden bu yana Kıbrıs’ta yaşam bulan Batık gemi konsepti ile EMİTT fuarına katılacak olan Turizm ve Çevre Bakanlığı standının yine büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Bölgesinde lider ve Dünya’nın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan EMITT, 23 yıldır sektöre yeni iş ve işbirliği fırsatları sunan önemli bir turizm zirvesi olma özelliğini taşıyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, öncelikle ülke tanıtımını yapmak, Türkiye ve dünyanın her yerinden gelen turizm acenteleri, tur operatörleri ve diğer turizm profesyonelleri ile yeni ortaklıklar kurabilmek ve iş birliğini geliştirmek için sektöre olanak yaratmak amacı ile katılıyor.

Etkinlik her yıl 46.000’den fazla sektör profesyonelini ve de dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarını yakalamak isteyen turisti ağırlıyor.

Fuar hakkında konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu değişime uygun olarak geliştirilen yeni turizm ürünlerini başta Türkiye olmak üzere dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

“Hedefimiz 2019 yılında turizm gelirlerini artırmaya yönelik yeni bağlantılar oluşmasını sağlamaktır” diyen Ataoğlu, son iki yılda Kuzey Kıbrıs standının fuarda birincilik ödülü aldığını hatırlatarak, dünyanın en büyük 5 fuarı arasında yer alan EMİTT fuarının Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.