KKTC ve Azerbaycan arasındaki turist ziyaretleri artıyor

KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan ve KKTC arasındaki turist ziyaretlerinde gözle görülür artış yaşandığını söyleyerek "KKTC'liler Azerbaycan'a büyük ilgi göstermekte, Azerbaycanlılar da ülkemizi tercih etmektedir." dedi.



Turganer, KKTC Bakü Temsilciliğinin faaliyetlerini ve Azerbaycan-KKTC ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.



KKTC'nin Bakü Temsilciliğinin 1997 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini bildiren Turganer, KKTC'yi Azerbaycan'da daha fazla tanıtmayı, Kıbrıs Türk kültür ve gelenekleri Azerbaycanlı kardeşleriyle paylaşmayı amaçladıklarını bildirdi.



Turganer, Kıbrıs Türk kültürünü tanıtmak için Azerbaycan'da konser, sergi, resim yarışması ve kermes gibi çok sayıda etkinlik düzenlediklerini ifade ederek iki ülke arasında eğitim ve turizm alanında önemli etkileşimlerin olduğunu kaydetti.



KKTC'deki 19 üniversitede 130 farklı ülkeden 100 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Turganer, "KKTC'de yaklaşık 500 Azerbaycanlı eğitim alıyor. Bu öğrenciler eğitimleri bitirip Azerbaycan'a döndüklerinde ülkemizin birer fahri temsilcisi olacak." dedi.



Turganer, devlet bursu programı çerçevesinde başarılı öğrencilere burs verildiğini hatırlatarak Azerbaycanlı öğrencilerin de bu burslardan faydalandığını ifade etti.



Azerbaycanlıların Kıbrıs Türk tarihini çok yakından bildiğini ve takip ettiğini belirten Turganer, gittikleri en uzak köylerde bile insanların merhum Rauf Denktaş'ı tanıdığını söyledi.



Turganer, "Son yıllarda turizmde gözle görülür bir artış var. KKTC'liler Azerbaycan'a büyük ilgi göstermekte, Azerbaycanlılar da ülkemizi tercih etmektedir. Sağlık alanında da KKTC büyük atılım gösterdi. Azerbaycan'dan da bu yönde ülkemize yoğun ilgi olduğunu biliyorum." diye konuştu.



Temsilcilik olarak 2018'de tempolu bir dönem geçirdiklerini belirten Turganer, KKTC'nin tanıtımı için 2019'da da faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini kaydetti.