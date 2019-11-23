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KKTC, Polonya’da görücüde

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Kuzey Kıbrıs, Polonya'daki turizm fuarında boy gösterdi

KKTC, Polonya’da görücüde

Turizm ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında Polonya'da TT Warsaw 2019 Turizm Fuarına katılıyor.

Fuar 21-23 Kasım 2019 tarihleri arasında, Varşova’da Kültür ve Bilim Sarayı'nda gerçekleştiriliyor.

Söz konusu fuarda, sunum, konferans, eğitim ve çalıştay gibi etkinlikler de düzenleniyor, fuar süresince tanınmış gezginlerle toplantılar yapılıyor.

Açıklamaya göre KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na ait standı ziyaret eden misafirlere Kuzey Kıbrıs’tan götürülen üzüm sucuğu, kavrulmuş badem ve pastelli gibi yöresel lezzetler ikram ediliyor.

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