KKTC Hollanda'da görücüye çıktı

Hollanda’nın Utrecht kentinde bu yıl 48’inci kez düzenlenen 2018 Uluslararası Vakantiebeurs Utrecht Turizm ve Rekreasyon Fuarında stand kuran Turizm ve Çevre Bakanlığı Kuzey Kıbrıs hakkında tanıtıcı bilgiler veriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hollanda’nın Utrecht kentinde bu yıl 48’inci kez düzenlenen 2018 Uluslararası Vakantiebeurs Utrecht Turizm ve Rekreasyon Fuarında temsil ediliyor.



Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre fuara, KITSAB ve KITOB, Bağlıköy EKO Turizm Gönüllüleri Derneği ve birçok sektör temsilcisi katılıyor.



9-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen fuar süresince KKTC standını ziyaret eden ziyaretçilere Kuzey Kıbrıs hakkında tanıtıcı bilgiler verilecek.



Kuzey Kıbrıs’ın tanıtıcı reklam filmleri yayınlanarak ziyaretçilerin Kuzey Kıbrıs’a olan ilgilerinin artması sağlanacak.



Stantta ayrıca Felemenkçe ve İngilizce genel bilgi broşürleri, haritalar, bisiklet yolları, dağ yürüyüşü yolları başta olmak üzere birçok broşür bulunuyor.



Açıklamada, geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalar neticesinde Hollanda pazarında gözle görülür bir artış yaşandığı da ifade edildi.



Geçtiğimiz yıl 117 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda bu yıl standı ziyaret edecek olan konuklara yine Kuzey Kıbrıs lezzetleri ikram edilecek.



Konu ile ilgili açıklama yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkenin şok bir seçim süreci yaşadığını ve bunun devletin tüm mekanizmalarını etkilediğini ifade etti.



Ataoğlu, alınan seçim tarihinin uluslararası fuar sezonuna denk geldiğini de kaydetti.



Ülkeye turist gelmesi açısından son derece büyük bir öneme sahip olan uluslararası fuarlara katılımlarda aksaklık yaşanmaması için büyük bir hassasiyet gösterdiğini kaydeden Ataoğlu, “Yaşanan seçim süreci baskısı sorumluluklarımızı yerine getirmede bize sıkıntı yaşatmamıştır” diyerek yılın ilk fuarında ülkenin başarılı bir şekilde temsil edileceğini söyledi.