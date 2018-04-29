"KKTC'de yapılacak yatırım maliyetleri Güney'e göre daha uygun"

KKTC'de yatırım yapmak isteyenlere yerli veya yabancı olmalarına bakılmaksızın teşvik belgesi verilerek birtakım yatırım teşviklerinden yararlandırıldığını anlatan Bakan Ataoğlu, KKTC'de yapılacak yatırımın maliyetlerinin Güney Kıbrıs'a göre daha uygun olduğunu da sözlerine ekledi

KKTC'den 19 firmanın da katıldığı "12.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi" İstanbul'da yapılıyor. Fuara, bu amaçla dün akşam İstanbul'a giden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Ataoğlu, İstanbul Hilton Convention Center'da düzenlenen fuardaki stantları gezdi, bilgi aldı, görüşmeler yaptı. Ataoğlu'na temasları sırasında KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fuara, Türkiye ve KKTC yanında Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Dubai, Azerbaycan, Fas, Mısır, İran ve Irak’tan sektör temsilcileri katılıyor.

ATAOĞLU KUZEY KIBRIS GÜNÜNDE KONUŞTU

Dün başlayan fuarda bugün "Kuzey Kıbrıs Günü" düzenlendi. Etkinlikte konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hem ülke hakkında hem de yatırımcılara uygulanan teşviklerle ilgili bilgiler verdi.

Kıbrıs'ın coğrafi konumuyla ilgili bilgiler aktaran Ataoğlu, ülke nüfusunun 400 bin civarında seyrettiğini, 100 bin de üniversite öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Tarihi zenginlikleri fazla olan KKTC'yi yılda bir milyon turistin ziyaret ettiğini ifade eden Ataoğlu, tipik Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü adanın bir turizm adası olduğunu vurguladı.

10 AY BOYUNCA GÜNEŞ BOL, 8 AY DENİZE GİRİLEBİLİR

Ataoğlu, yılın 10 ayı güneşi bol adada 8 ay boyunca denize girilebildiğini belirterek dört mevsim spor ve turizm yapılabildiğini anlattı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkedeki bankacılıkla ilgili bilgi de verdiği konuşmasında, bankacılık sisteminin gelişmiş olduğunu, uluslararası bankacılık kurallarına uygun olarak her türlü işlemin dövizle yapılabildiğini söyledi.

21 TİCARİ BANKA, 7 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMİ

Ataoğlu, KKTC'de Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası'na ek olarak 21 ticari banka, 7 de uluslararası bankacılık birimi bulunduğunu bildirdi.

YERLİ VEYA YABANCI YATIRIMCILARA TEŞVİK BELGESİ

KKTC'de yatırım yapmak isteyenlere yerli veya yabancı olmalarına bakılmaksızın teşvik belgesi verilerek birtakım yatırım teşviklerinden yararlandırıldığını anlatan Bakan Ataoğlu, DPÖ'nün belirlediği kalkınmada öncelikli bölgelerde yatırım indirimi oranının mal oluş bedeli üzerinden yüzde 200; diğer bölgelerde ise yüzde 100 olduğunu anlattı.

Ataoğlu, Güzelyurt, Lefke, İskele ve Geçitkale'nin kalkınmada öncelikli bölge olarak belirlendiğini kaydetti.

Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek makinelere gümrük ve fon indirimi de uygulandığını belirten Fikri Ataoğlu, yerli veya ithal makine ve teçhizattan KDV alınmadığını bildirdi.

"KKTC'DE YATIRIM MALİYETLERİ GÜNEYE GÖRE DAHA UYGUN"

Bakan Ataoğlu, KKTC'de yapılacak yatırımın maliyetlerinin Güney Kıbrıs'a göre daha uygun olduğunu da sözlerine ekledi.

Fikri Ataoğlu İstanbul'daki temaslarını tamamlamasının ardından bu gece yurda dönecek.