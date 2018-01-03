“Kıbrıs tatil için ideal bir destinasyon”

DAÜ Turizm Fakültesi’nde ayın konuğu KITSAB Başkanı Erkan Kilim oldu. Kilim, Kıbrıs’ın uygun iklim koşulları, konaklama tesisleri, tarihi dokusu, temiz sahilleri ve denizi ile tatil için ideal bir destinasyon olduğunu vurguladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 28 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanlığı’na seçilen Erkan Kilim’i ağırladı.

DAÜ Turizm Fakültesi’nin davetlisi olarak katıldığı ayın konuğu seminerler dizisinde gerçekleştirdiği konuşmasında turizmin önemine dikkat çeken Kilim, Kıbrıs’ın Akdeniz’in üçüncü büyük adası olduğuna vurgu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) özellikle güvenlik açısından sorunsuz olduğunu ifade eden Kilim, uygun iklim koşulları, konaklama tesisleri, aktivite olanakları, tarihi dokusu, temiz sahilleri ve denizi ile tatil için ideal bir destinasyon olduğunu vurguladı.

Turizm eğitiminin önemine değinen Kilim, DAÜ Turizm Fakültesi’nin eğitim kalitesinin Dünya Turizm Örgütü (WTO) tarafından akredite edildiğini ve bu nedenle öğrencilerin şanslı olduğunu vurguladı. Sektörün sürekli geliştiğini ifade eden Kilim, insan kaynaklarına olan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğunu vurgulayarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Konferans sonrasında konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, göreve yeni seçilen KITSAB Başkanı Kilim’i kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi. Prof. Dr. Kılıç, konuşmasının ardından Kilim’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.