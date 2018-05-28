Sun Rays Otel’in Sahibi Özbek Dedekorkut, “Kıbrıs sadece bir eğlence adası değil. Tarihin ve kültürel zenginliklerimiz, kendimize özgü lezzetlerimiz de var. Kuş gözlemi, kültür ve yürüyüş gibi özel ilgi turizmimizle ön plana çıkmak istiyoruz” dedi

Sadece eğlence ve kumar adası olarak anılmak istemeyen Kuzey Kıbrıs, kuş gözlemi, kültür ve yürüyüş turları gibi özel ilgi turizmi projelerine destek bekliyor.

Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) eski Başkanı da olan Özbek Dedekorkut ile Kıbrıs turizmini, otel faaliyetlerini ve yeni turizm projelerini konuştuk.

Özel ilgi turizmi için ilk turist gruplarını 1999 yılında ağırlamaya başladıklarını ifade eden Özbek Dedekorkut, Kıbrıs’a; yemek pişirmek, yürüyüş yapmak, kuş gözlemi gibi faaliyetler için de gruplar getirdiklerini ve ağırlıklı olarak İngiltere’den ilgi gördüklerini şöyle anlattı:

Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) eski Başkanı Sun Rays Otel Sahibi Özbek Dedekorkut

KIBRIS’A SENEDE 140 GRUP

“O dönemde beraber çalıştığımız seyahat operatörünün planı bir senede 6 grup getirmekti. Birinci grup yürüyüş, ikinci grup Kıbrıs yemeklerini pişirme grubuydu. Satışlarımızın iyi gitmesiyle ilk senemizde sayıyı 10 gruba çıkartmıştık. İki sene içerisinde ise 70 gruba kadar çıktık. Bunu çok uzun bir zaman devam ettirdik. Daha sonra İngiltere’den yalnız seyahat edenlerle anlaşma yaparak kültür gezileri organize ettik. 2004’ten 2010 yılına kadar senede yaklaşık 140 grup getirdik. Bunun tamamı özel ilgi turizmi olarak gerçekleşti. Yemek pişirme çok fazla tutmadı çünkü Avrupa’da İtalya bizden çok daha önde geliyor. Ancak kuş gözlemi, kültür ve yürüyüş turlarımız iyi durumda.

KIBRIS SADECE EĞLENCE ADASI DEĞİL!

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu’nda 10 yıl kaldım, 3 yıl da Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. Bu dönem içerisinde özellikle Türkiye’de Kuzey Kıbrıs’ı özel ilgi turizmi anlamında nasıl tanıtırız sorusuyla uğraştık. Yani Kıbrıs sadece bir eğlence adası değil. Tarihi-kültürel zenginliklerimiz, kendimize özgü lezzetlerimiz de var. Bu tanıtım çalışmalarını Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle epeyce geliştirdik. 9 farklı şehirde tanıtım çalışmaları yaptık. Kıbrıs, huzur ve eğlence adası olarak anılmalı. Tarihi güzellikleri, doğal hayatı ve kültürü ile öne çıkmalıdır. Avrupa’dan (Polonya, İtalya, Hollanda, Almanya sadece bazıları) bunca kültür ve yürüyüş grupları gelirken, neden Türkiye’den de gelmesin? Bu turları geliştirmeye çalışırken bunlara katkı koyabileceğine de inandığımız, evimizi butik otel mantığına çevirerek, Sun Rays adı altında 15 odalı bir konaklama yeri ve yöresel tatların bulunabileceği bir restoran açma aşamasındayız. Tüm izinleri yakın zamanda tamamlanıp alternatif bir mekan olarak tam kapasite ile hizmete girecek.”