Kendinizi özel hissedeceksiniz

Doğu Akdeniz’in berrak sularına uzanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en güzel noktalarından biri olan Zephyrus koyunda yer alan Merit Royal Hotel Casino & Spa, Girne şehir merkezine 10 km, Ercan Havaalanı’na 45 km uzaklıkta, "mavi ile yeşilin" kucaklaştığı, denize sıfır bir konumda yer almakta.

90 Standart, 14 Junior Suit, 6 Suit ve 8 Kral Dairesi ile toplam 118 odadan oluşan otelin tüm odaları konuklara lüks ve konforu yaşatacak bir çizgi ile tasarlandı. Tüm odalar akıllı oda sistemi ile donatılmış, hepsinde merkezi klima, LCD TV, IP TV sistemi, mini bar, güvenlik kasası, telefon, saç kurutma makinesi, küvetli banyo, çay-kahve potu, kablosuz internet bağlantısı bulunmakta. Merit Royal Hotel Casino & SPA, her şey dahil hizmet vermekte.

RESTORAN& BAR

Merit Royal Hotel Casino & SPA’da yer alan Royal Restaurant, Bella Merit (İtalyan Restaurant), Dragon Restaurant, Blue Sea Restaurant, Alaturca Kebab Restaurant, Her şey dahilin A'la carte hizmet kalitesinde sunulduğu gurme alternatiflerden bazılarıdır.

Captain's Lounge, Lobby Bar ve Royal Bar, diğer hizmet mekanlarıdır.

SPA & WELLNESS CENTER

Yaklaşık 3.500 m2 alana sahip sizler için özel tasarlanmış Merit Royal Spa, deneyimli masaj terapistleri tarafından Uzakdoğu ve klasik masajları uygulanmakta. Türk hamamları, saunalar, kapalı yüzme havuzu, masaj ve cilt bakım odaları, fitness ve kuaföründe bulunduğu merkezde ayrıca çok özel uygulamaların yapıldığı Merit Royal SPA, tam bir sakinleşme ve yenilenme vahası olarak hizmette.

Concierge ve Butler hizmetlerin bulunduğu Merit Royal Hotel Casino & Spa’da kişiye Özel Hizmet önemi misyon olarak benimsenerek son teknoloji ile donatılan otelde farklı olduğunuzu bir kez daha hissedeceksiniz.