ITB Berlin Fuarı’nda Alman turist atağı

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın 2017’de yükselen bir performans sergilediğini kaydetti ve “2018’in turizmde güzel geçeceğini tur operatörleri de ifade ediyor ve rezervasyon artışlarına işaret ediyor. Turizmde hedeflediğimiz bu yılki yükselişimizde Almanya pazarı yine en önemli paydaşımız, Alman turist sayısının bu yıl çok daha fazla artacağına inanıyoruz” dedi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ITB Berlin Turizm Fuarı’nda, Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret eden Alman turist sayısının 2018’de çok daha fazla olmasını beklediklerini söyledi.

Ataoğlu Almanya’nın başkenti Berlin’nde devam eden dünyanın en büyük ve en prestijli turizm fuarı olan ITB Berlin 2018 Turizm Fuarı’nı ziyaret etti. Ataoğlu, fuarda Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dahil, pek çok ülke temsilcisi ve turizm profesyoneliyle de bir araya geldi.

Ataoğlu yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın 2017’de yükselen bir performans sergilediğini kaydetti ve “2018’in turizmde güzel geçeceğini tur operatörleri de ifade ediyor ve rezervasyon artışlarına işaret ediyor. Turizmde hedeflediğimiz bu yılki yükselişimizde Almanya pazarı yine en önemli paydaşımız, Alman turist sayısının bu yıl çok daha fazla artacağına inanıyoruz” dedi.

Büyük kısmı ticari ziyaretçi olmak üzere toplam 160 bin kişinin katılması beklenen ITB Berlin Fuarı’nın Kuzey Kıbrıs için son derece önemli olduğunu ifade eden Ataoğlu, “Gerek sayısı gerekse de turizm gelirleri açısından Alman pazarı ülkemiz için en önemli pazarların başında geliyor. Hedefimiz bu pazardan daha fazla pay alabilmek. Bu hedefe varabilmek için gerekli önlemleri alıyor ve gereken adımları da atıyoruz” diye konuştu.

Bakan Ataoğlu, fuarda kitle turizmi yanı sıra eko, sağlık ve spor gibi alternatif turizm olanaklarını da tanıtma fırsatı bulduklarını, fuarın mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi gerekse de yeni ülkelerle anlaşmalar yapılması için büyük olanak sunduğunu kaydetti.

ITB Berlin Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı, içerisinde taş Kıbrıs evi de bulunan 130 metrekarelik bir alanda yapılıyor. Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı için Fuara Kıbrıs kültürüne ait pek çok parça taşındı. ITB Berlin’deki Kuzey Kıbrıs standında, KITOB, KITSAB, Sağlık Turizm Konseyi, golf turizmi, Bağlıköy EKO Birliği ile birlikte seyahat acenteleri, tur operatörleri ve otel temsilcileri yer alıyor.