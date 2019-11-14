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İstihdam sorununu turizm sektörü kaldırabilir

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, yerli istihdama ihtiyaçları olduğunu ve ülkede istihdam sorununu turizm sektörünün ortadan kaldırabileceğini söyledi

İstihdam sorununu turizm sektörü kaldırabilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’i kabul etti. Kabulde yerli istihdamı destekleyecek projeleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu ve Çağıner bu konuda Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu konuşmasında, yerel işgücüne yönelik projeleri desteklediklerini belirtti ve bu yönde bir komite kurularak çalışmaların olgunlaşması gerektiğini söyledi.

Ülkede lokomotif sektörlerin yükseköğretim ve turizm olduğunun altın çizen Sucuoğlu,  özellikle turizmde yerel çalışan payının artırılmasının önemine dikkat çekti.

Dimağ Çağıner de konuşmada, yerli istihdama ihtiyaçları olduğunu belirtti ve ülkede istihdam sorununu turizm sektörünün ortadan kaldırabileceğini kaydetti.

“Turizm Koleji”  açılmasıyla sektöre büyük bir katkı sağlanacağını belirten Çağıner, ortaokul yıllarından başlayarak gençlere iş garantili turizm eğitimi verilmesinin büyük bir avantaj olacağını ifade etti.

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