İngiltere’de tanıtım atağı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere pazarından daha fazla turistin Kuzey Kıbrıs’a gelmesi için tanıtım bütçesini artıracaklarını açıkladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’de düzenlenecek olan World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’na katılmak üzere geldiği Londra’da temaslarda bulundu.

Ataoğlu, ilk olarak KKTC Londra Temsilciliği’ni ziyaret ederek, temsilci Oya Tuncalı ile bir araya geldi. İki ay önce Londra temsilciliği görevini tekrar üstlenen Oya Tuncalı’ya yeni görevinde başarılar dileyen Ataoğlu, daha sonra Londra’da faaliyet gösteren Türk basını ile toplantı gerçekleştirdi.

KKTC’ye uygulanan ambargo, direkt uçuş engeli ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin engellemelerine rağmen turizmi artıracak her türlü uluslararası etkinliğe katıldıklarını anlatan Ataoğlu, Londra’da düzenlenecek Dünya Turizm Fuarı’nda KKTC standının her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi şekilde temsil edileceğini söyledi.

Bakanlık olarak tanıtım etkinliklerinin yanı sıra, THY ve diğer paydaşlarla farklı destinasyonlar oluşturmak için girişimlerin artırıldığını hatırlatan Ataoğlu, “Bu girişimleri de önümüzdeki süreçte artırarak devam ettireceğiz. Amacımız; Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen sektörlerinden biri olan turizmin en iyi seviyelere ulaşmasına imkanlar sağlamaktır” diye konuştu.



“İNGİLTERE PAZARI ÇOK ÖNEMLİ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu basın toplantısında, İngiltere pazarını çok önemsediklerini ve bu pazardan daha fazla turistin Kuzey Kıbrıs’a gelmesi için tanıtım bütçesini artıracaklarını açıkladı.

Ataoğlu, İngiltere’deki tur operatörleri ile birlikte yeni bir reklam ve tanıtım kampanyası başlatıldığını, İngiltere’den daha fazla turistin gelmesi için tur operatörlerinin de elini taşın altına koyduğunu anlattı.

Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“İngiltere pazarı bizim için önemli. Önümüzdeki yıl içerisinde bütün reklam ve tanıtımlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün yaptığımızın kat kat daha fazlası ile görünür durumda olmayı planlıyoruz. Bu yıl Tur operatörlerine reklam için katkıda bulunduk ve tanıtım faaliyetlerini birlikte yürütüyoruz. Tanıtım kampanyalarına tur operatörlerinin de büyük harcamalar yaptığını biliyoruz. İngiltere pazarında eğer varsa eksiklerimiz onları da telafi etmek için buradayız. Önümüzdeki yıl çok daha rahat olacağız. Önümüzdeki yıl, ihale yasası değiştiğinde tanıtım bütçemizi daha da artıracağız ve daha büyük kampanyalar yapabileceğiz.”

“KIŞ TURİZMİNİ CANLANDIRDIK”

Üç yıl önce kış turizmini canlandırmak için başlatılan projelerin olumlu sonuçlanması sayesinde Kuzey Kıbrıs’a kış aylarında da ziyaretlerin arttığını bildiren Ataoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Acentelerimizin yaptığı girişimlere destek vermek için birçok ülkeye günübirlik seyahatler yaptık. Üç yıl önce başlatmış olduğumuz kış turizmi operasyonu sayesinde kış aylarında önemli bir turist gelmesini sağladık.

Ülkemizin farklı bölgelerinde turlar düzenleyerek, turistlerin kültürel değerlerimizi ve ülkemizin güzellikleri görmelerini sağladık.

Turistlere hellimin yapılışını gösteriyoruz, zeytin topluyor, portakal topluyor, patates toplayıp, yumurta patates kavuruyorlar.

Hem otellerimizin yılın 12 ayında çalışmasını sağlamak, hem de turizm sektöründe çalışan sayısını artırmak, hem de esnafımıza katkı sağlamak için bu çalışmaları sürdürüyoruz.”

GÜNEY KIBRIS’IN ENGELLERİNE KARŞI GİRİŞİM...

Ataoğlu, ülkeye daha fazla yabancı turistin gelebilmesini sağlamak için bakanlık tanıtımlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başlattığı yeni görüşme sürecinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs’a geçmek için Güney Kıbrıs havayolları firmalarını kullanan üçüncü ülke vatandaşlarına sıkıntı yaşatmamaları için bir girişimde bulunduklarını ifade etti.

Ataoğlu, “Umarım bu talepkarlığımız göz ardı edilmez ve bu talepkarlığımız karşısında Güney Kıbrıs Yönetimi iyi niyetini gösterir” diye konuştu.



ATAOĞLU, LONDRA’DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’de düzenlenecek olan World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’na katılmak üzere geldiği Londra’da sivil toplum kuruluşları ile biraraya geldi.

Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ve Kıbrıs Türk Gençlik Birliği ile görüşen Ataoğlu, ardından Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun düzenlediği 2018-2019 sezonu sponsorları imza törenine katıldı.

Bakan Ataoğlu, ilk olarak, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirerek, toplum merkezinin yaptığı faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bakan Ataoğlu, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nin çok önemli bir kuruluş olduğunu ve İngiltere’de yaşayan Türklerin buluşma noktası olduğuna değinerek, KKTC ile İngiltere arasında kurulan köprünün önemli bir parçası olduğunu da belirtti.

ATAOĞLU, GENÇLERLE DE BİRARAYA GELDİ

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu daha sonra Kıbrıs Türk Gençlik Birliği ile görüşerek, gençlerin fikir ve düşüncelerini dinledi. Bakan Ataoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’nin kurulmasında öncülük eden gençleri kutlarken, yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

İngiltere’de doğan ya da KKTC’den İngiltere’ye giden gençlerin kendi ülke değerlerini unutmamaları için bir dizi projeleri olduğundan bahseden Ataoğlu, ülke gençliğinin önemine vurgu yaptı.

Gençlerin KKTC’yi ziyaret edip oradaki kamplara katılmaları ve kültürel değerlerine sahip çıkmaları için Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Ataoğlu, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu ile de bir takım görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmeler ışığında federasyon çatısı altında bulunan gençlerin de KKTC’yi ziyaret edip kültürel değerlerine sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.

KKTC Londra Temsilciliği’nin girişimleri ile benzeri ziyaretlerin artırılacağını kaydeden Ataoğlu, “Gençlerimize atalarının doğduğu ülkeyi göstermek ve tanıtmak istiyoruz. Gelenler var mutlaka ama gelmeyenlerin de ziyaret etmelerini sağlamak istiyoruz” diyerek tüm gençlere çağrıda bulundu.

İnsanların tatil masraflarının asgariye indirilmesi için Kuzey Kıbrıs’ta ev sahibi olmalarının da teşvik edileceğini anlatan Ataoğlu, konut sahibi olma imkanlarından yararlananlar olduğu gibi olmayanların da sahip olmalarını teşvik ederek, Ada’ya bağlarının güçlendirilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.



TÜRK TOPLUMU FUTBOL FEDERASYONU’NUN GECESİNE KATILDI

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun düzenlediği 2018-2019 sezonu sponsorları imza törenine de katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’nın da katıldığı gecede konuşan Ataoğlu, böylesi güzel bir geceye katılmış olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, federasyon yönetimine teşekkürlerini sundu.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun din, dil ayrımı gözetmeksizin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Ataoğlu, yaklaşık 3000 gencin bu çatı altında buluştuğunu ifade etti.

Bakanlık olarak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da federasyona destek olmaya çalışacaklarını söyleyen Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren firmaların federasyona sponsor olmalarının da memnuniyet verici olduğunu söyledi.

KKTC’deki gençler ile İngiltere’deki gençlerin bu vesile ile buluşmasının gerekli olduğunu dile getiren Ataoğlu, kendilerinin bu yönde atılacak olan adımları desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, sponsor firmalar ile protokol anlaşması imzalanarak, sponsor firmalara teşekkür plaketleri takdim edildi.

