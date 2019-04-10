İngiltere'den gelen gençleri ülkelerine sahip çıkmalarını istedi

İngiltere’den gelen Kıbrıs Türk Gençlik Birliği heyeti kabul eden Bakan Ataoğlu, gençlerin ülkelerine sahip çıkmalarını ve İngiltere’ye döndüklerinde birer rehber gibi ülkelerini anlatmalarını istedi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlığın daveti üzerine İngiltere’den gelen Kıbrıs Türk Gençlik Birliği heyeti kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği yetkilileriyle Londra temasları esnasında 2018 Kasım ayında bir araya gelen Ataoğlu, o görüşmede gençlerin ülke kültürünü unutmamaları açısından ülkemize gelmeleri için davette bulunmuştu.

Kabulde konuşan Dernek Başkanı Nafiya Horozoğlu, derneğin kurulmasının ardından ilk görüşmeyi Bakan Ataoğlu ile gerçekleştirdiklerini söyledi ve Londra’da yaşayan gençlerin bir çatı altında toplanması ve KKTC ile bağlarını güçlendirme yönünde Ataoğlu’nun kendilerine destek verdiğini kaydetti.

Derneğin kurulma amacının Kıbrıs Türk kültürüne sahip çıkmak olduğunu söyleyen Horozoğlu, Londra’da doğan ve orada büyüyen bir çok genç olduğunu, gençlerin ülkesini, kültürünü ve tarihini unutmaması ve yaşatması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın daveti üzerine rehber eşliğinde adayı gezdiklerini de belirten Horozoğlu, ülkemizde üretim yapan işletmelere, tarım ve çiftçilikle uğraşan köylere de ziyaretler düzenlediklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği olarak yapacak bir çok projeleri olduğunu da belirten Horozoğlu, Bakanlık ile işbirliği içerisinde çalışma arzusunda olduklarını kaydetti ve kendilerine sunulan bu fırsat için teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği olarak yapacak bir çok projeleri olduğunu da belirten Horozoğlu, Bakanlık ile işbirliği içerisinde çalışma arzusunda olduklarını da kaydetti.

ATAOĞLU: “KÜÇÜK TOPLUMLAR KENETLENEREK AYAKTA DURUR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise gençlere “vatanınıza hoş geldiniz” dedi ve onlarla ayrı ayrı sohbet etti.

İngiltere’de yaşayan 300 bini aşkın Kıbrıslı Türk olduğunu ifade eden Ataoğlu, küçük toplumların her zaman kenetlenerek ayakta durduğunu, bu nedenle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile var olan gönül bağının daha da güçlenmesi için çalıştıklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın, Güney’e oranla doğal güzellikleri, tarihi yapıtları, sahilleri ve otelleri bakımından daha iyi durumda olduğunu söyleyen Ataoğlu, gençlerin ülkelerine sahip çıkmalarını ve İngiltere’ye döndüklerinde birer rehber gibi ülkelerini anlatmalarını istedi.

Bu yıl ülkeye 1 milyon 200 bin civarında turist geldiğini de ifade eden Ataoğlu, 2019 yılı için 1 milyon 500 bin turist hedefinde olduklarını söyledi.

Turizmde yerli istihdam ve yerli ürünlerin kullanımı konusunda da ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Ataoğlu, ülke ekonomisinin daha iyi noktalara gelebilmesi için turizme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.