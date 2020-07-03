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İki uçakla turizm olmaz

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Pegasus Hava Yolları Kıbrıs Müdürü Zeki Ziya, "Kavanoz içinde yaşayamayız. İki uçakla turizm olmaz. Turizm açılmazsa ülke batar” dedi

İki uçakla turizm olmaz

 Pegasus hava Yolları Kıbrıs Müdürü Zeki Ziya da ülke ekonomisinde iki ana sektör olan turizm ve eğitim için açılımın şart olduğunu kaydetti ve “turizm açılmazsa ülke batar” dedi.

Uçaklarda sosyal mesafenin uygulanamayacağını, dünyadaki tüm hava yollarının bütün koltukların satışını yaptığını belirten Ziya, seyatlarda maske kullanımının, uçağa giriş ve çıkışlarda dezenfekte işleminin yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

KKTC’de ayrıca PCR uygulamasının da bir önlem olduğuna dikkat çeken Zeki, bugün ilk seferde gelen 250 yolcunun işlemlerinin 50 dakika sürdüğünü belirtti.

Uçuş sayılarına getirilen kısıtlamaları eleştiren Ziya, özetle şöyle konuştu:

“Alınacak tedbirler genişletilerek daha çok kişinin gelmesi sağlanmalıdır. Kavanoz içinde yaşayamayız. İki uçakla Turizm olmaz. Turizm olmazsa buna bağlı her yer sorun yaşar. Test kapasiteleri geliştirilmeli, önlemler alınmalı. Hem turizm hem de eğitim sektörünün önü açılmalıdır.”

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