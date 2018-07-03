"Hedef Cittaslow genel kurul toplantısının KKTC’de yapılması"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cittaslow genel kurul toplantısının KKTC’de yapılması için çalıştıklarını belirtti.

KKTC; 30 farklı ülkeden 236 belediyenin üye olduğu uluslararası ağ Cittaslow’un (Sakin Şehir) Fransa’da gerçekleştirilen toplantısına katıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; KKTC Cittaslow Ağı, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın katkıları ile 21 -24 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Cittaslow üyesi şehri Mirande'de, dünyanın farklı kıtalarından 160 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirilen XI. Cittaslow Genel Kurulu’na katıldı.

KKTC’yi genel kurulda Cittaslow Teknik Koordinatörü Hasan Karlıtaş’ın temsil ettiği belirtilen açıklamada, toplantıda Cittaslow Turizmi, Cittaslow Eğitimi, sosyal içerikli projeler, yenilenebilir enerji kullanımı ve doğal tarımsal üretiminin önemi konularının tartışıldığı bildirildi.

ATAOĞLU

Konuya ilişkin açıklamasında; İtalya’da 1999 yılında kurulan ve kısa sürede dünyanın farklı kıtalarına yayılmayı başaran Cittaslow (Sakin Şehir) oluşumu içinde Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik ve Geçitkale belediyelerinin de yer aldığını ve bu uluslararası ağa her geçen yıl daha fazla belediyenin girmek için çalıştığını ifade eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, atılan bu adımların ülke turizminin gelişmesi için çok olumlu olduğunu kaydetti.

Cittaslow çalışmalarına destek verdiklerini belirten Ataoğlu, Cittaslow genel kurulu toplantısının KKTC’de yapılması için çalıştıklarını vurguladı.