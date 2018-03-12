Güzelyurt Belediyesi UCLG-MEWATurizm Komitesi'nde

Güzelyurt Belediyesi, üyesi olduğu ve 13- 14 Mart’ta gerçekleşecek UCLG-MEWA II. Turizm Komitesi’ne (Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumuna) katılıyor.





UCLG-MEWA Turizm Komitesi, Başkanı Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğinde ve ortaklığında Şanlıurfa’da gerçekleşecek.



Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, UCLG-MEWA Eş Başkanı olan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın, yoğun iş programı nedeniyle katılamayacağı Komitede Belediye’yi Meclis Üyeleri Mustafa Momin ve Mehmet Ali Önderol temsil edecek.



Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu aracılığıyla, MEWA bölgesindeki mevcut turizm potansiyeli odağında ulusal turizm stratejisi eylem planlarının değerlendirilmesi, akıllı destinasyon ve iyi uygulama örneklerinin katılımcılarla paylaşılması planlanıyor.



Bu konulara ek olarak, komitenin teknik işlerinin değerlendirilip üyelik hareketlerinin görüşüleceği idari oturumda komite üyeleri tarafından İnanç, Gastronomi, Jeotermal, Kültür ve Doğa Turizmi konuları ile ilgili teknik rapor sunumları da gerçekleşecek.