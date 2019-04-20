Girne Belediyesi’nden turizm şölenine boykot

Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Limanı’nın durumu ortadayken, festival ve şölenler düzenlemenin doğru olmadığını ve bu etkinliklere harcanacak zaman limanın iyileştirilmesinde kullanılması gerektiğini vurguladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Limanı’nın durumu ortadayken, ülke turizmini tanıtmak amacıyla festival ve şölenler düzenlemenin doğru olmadığını savundu ve bu etkinliklere harcanacak zaman ve paranın limanın iyileştirilmesinde kullanılması gerektiğini belirtti.

Güngördü, yapılan tüm girişimlere rağmen limandaki olumsuzlukların giderilmemesi nedeniyle Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenecek Turizm Şöleni’ne bu yıl katılmayacaklarını açıkladı.

Yazılı açıklamasında geçen yıl düzenlenen şölene tüm birimlerle büyük katkı koyduklarını hatırlatan Güngördü, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:



“LİMANIN İSTENİLEN SEVİYEYE GETİRİLMESİ İÇİN OLUMLU BİR ADIM ATILMADI”

“Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Girne Antik Liman’da düzenleyeceği ve geçen yıl tüm birimlerimizle büyük destek verdiğimiz ‘Turizm Şöleni’ne bu yıl katılmama kararı aldık.

Bu kararı almamızdaki en önemli neden, yıllardır yaptığımız tüm girişim ve çağrılara rağmen, limanın istenilen seviyeye getirilmesi için olumlu bir adım atılmamasıdır.

2014’te belediye başkanı seçilmemin ardından limanın daha iyi bir noktaya getirilmesi için belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanlarıyla birlikte çalışmalar başlattık. Limanın daha iyi yönetilmesi için Girne Kent Kurultayı’nda oluşturulan komitelerden gelen talepler doğrultusunda Girne Antik Limanda komiteler kurulmasını önerdik. Komitelerde; limanla ilgisi olan bakanlık, devlet daireleri, belediye, esnaf, örgüt ve birliklerin yer almasını istedik.

Eski cazibesini kaybeden limanın tekrar çekim noktası olabilmesi için konserler düzenledik ve yapılan etkinliklere destek verdik.

Yıkılmak üzere olan kuleyi restore ederek turizme kazandırdık. Limanın arka sokaklarındaki binaları boyadık ve çiçeklendirdik. Eski polis olarak bilinen kale girişi önünde meydan düzenlemesi yaptık, aydınlatma ve oturma grupları yerleştirdik. Girne Kalesi etrafında aydınlatma ve düzenleme yaptık. Kordonboyu’nda acil düzenlemeler yaptık ve geniş kapsamlı bir proje hazırladık.

Göreve gelen Turizm Bakanları’na belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ziyaretler gerçekleştirdik. Limanda yaşanan yetki karmaşasının önüne geçmek için bazı yetkilerin belediyeye devredilmesi konusunda protokol imzalanması aşamasına geldik ancak sonuç alamadık.

Girne Çevre Koruma Dairesi’nde ve Antik Limanda düzenlenen toplantılara katıldık. Toplantılarda, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin önereceği iki binayı eski eser uzmanlarının denetiminde restore etmek için öneride bulunduk. Yaptığımız tüm iyi niyetli girişimlere rağmen maalesef sonuç alamadık. Toplantıların devamı gelmedi ve bize restore edebileceğimiz binalar gösterilmedi.



“MENDİREK ŞU AN YIKILMAK ÜZEREDİR…”

Yıllar önce altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve yüzeyi tahrip olan mendirekte sorumluluğumuzda olmamasına rağmen yaklaşık 5 yıl önce asfalt çalışması yaptık ancak mendireğin güçlendirilmesi için ilgili bakanlık tarafından denizaltında ve üstünde çalışma yapılmaması nedeniyle mendireğin durumu kötüye gitti. Mendirek şu an yıkılmak üzeredir.

2018’de göreve tekrar seçildikten sonra yeni oluşan belediye meclisinde üyelerimizle birlikte girişimlerde bulunduk ancak yine sonuç alamadık.



“SADECE BİR GÜN HATIRLANIP BURDA ŞÖLEN DÜZENLENMESİNİ UYGUN GÖRÜMÜYORUZ”

Girne Antik Liman sadece Girne’nin değil tüm Kıbrıs’ın en önemli turistik yeridir. Kuzey ve Güney Kıbrıs’a gelen turistler mutlaka limanı görmek ister. 365 gün sorunlarla boğuşan Girne Antik Limanın, sadece bir gün hatırlanıp burada şölen düzenlenmesini, meclis üyelerimizle birlikte uygun görmüyoruz.

Girne Antik Limanın durumu, kentimizin ve ülkenin imajı ile tanıtımı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle limanın daha iyi bir noktaya gelmesi için komiteler kurulmalı, binalar restore edilmeli, altyapı çalışmaları yapılmalı, yetkiler belediyeye devredilmelidir. Mendirek aydınlatılmalı, deniz suyuna dayanıklı ve dokuya uygun olarak tamir edilmelidir. Antik Limanda işleri sahiplenecek ve yürütecek ortak bir sekretarya oluşturulmalıdır. Bugünden itibaren yapılacak tüm işler için somut adımlar atılmalıdır.”

