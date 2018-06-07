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Girne-Alanya karşılıklı gemi seferleri turizme olumlu yansıyacak

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğl, KKTC ile Türkiye arasında dostluk bağının yanı sıra, turizmde de önemli adımlar atıldığını söyleyerek, Girne-Alanya seferlerinin turizme direkt etki sağlamasını beklediklerini ifade etti

Girne-Alanya karşılıklı gemi seferleri turizme olumlu yansıyacak
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçen hafta başlayan Girne-Alanya karşılıklı gemi seferlerinin turizme olumlu yansıması olacağını, alternatif ulaşım seçeneklerinin arttığını kaydetti.

Ataoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, KKTC ile Türkiye arasında dostluk bağının yanı sıra, turizmde de önemli adımlar atıldığını söyleyerek, Girne-Alanya seferlerinin turizme direkt etki sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Turizmde hedeflenen rakamların her geçen yıl daha da üstüne çıkmak için uğraş verdiklerini ifade eden Bakan Ataoğlu, lüks gemilerle Girne-Alanya arasında ulaşım seferlerinin başlamış olmasının önemine vurgu yaptı.

Ataoğlu, seferlerin çarşamba-cumartesi günlerinde Girne’den Alanya’ya, perşembe-pazar günlerinde ise Alanya’dan Girne’ye gerçekleştirildiğini belirtti.

Ataoğlu, deniz seferlerinin başlaması ile tur operatörlerinin Türkiye’ye gelen turistleri kolaylıkla KKTC’ye  yönlendirebileceğini söyleyerek, turistlerin bir paket program çerçevesinde hem Türkiye’yi, hem de adayı  ziyaret edebileceklerini kaydetti.

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