Bakan Ataoğlu “Bu yıl 94 ülkeden katılımcının yer aldığı EMİTT 2019 Turizm Fuarına, turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri, basın mensupları ve Bakanlık yetkililerinden oluşan bir ekiple katıldık. Fuarların Kuzey Kıbrıs’a olumlu geri dönüşümleri bulunuyor. Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılan önemli bir pencere olan EMİTT fuarında yer alarak özellikli ürünleri ile turizm pazarına alternatif bir destinasyon olduğunu gösterme fırsatı bulduk."

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, uluslararası fuarların nitelikli işbirliği fırsatlarının yakalanabileceği etkili platformlar olduğunu vurguladı ve “fuarların Kuzey Kıbrıs’a olumlu geri dönüşümleri bulunuyor” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Ataoğlu, katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunarak, fuarlarda hedeflerinin çeşitlendirilen turizm ürünleri ile yıl boyu ülkeye nitelikli turistler çekmek ve turizm gelirlerini artırmak olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, bu amaçla büyük bir uğraş verdiklerini ve gerekli adımları attıklarını kaydetti.

EMİTT fuarında elde edilen başarının sektör ile uyum içinde çalışmanın bir eseri olduğunu belirten Ataoğlu, dünyanın en büyük fuarı olan ITB Berlin fuarında da bilinçli turistlere Kuzey Kıbrıs’ın sürdürülebilir turizmi destekleyen bir destinasyon olduğunu göstermek için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

“KKTC STANDI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ALDI”

Ataoğlu, dünyanın dördüncü büyük turizm fuarı olan EMİTT’te KKTC standının farklı bir konseptle tüm fuarın gözdesi olduğunu ve birincilik ödülü aldığını kaydetti.

Ataoğlu şöyle devam etti:

“Bu yıl 94 ülkeden katılımcının yer aldığı EMİTT 2019 Turizm Fuarına, turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri, basın mensupları ve Bakanlık yetkililerinden oluşan bir ekiple katıldık.

Fuarların Kuzey Kıbrıs’a olumlu geri dönüşümleri bulunuyor. Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılan önemli bir pencere olan EMİTT fuarında yer alarak özellikli ürünleri ile turizm pazarına alternatif bir destinasyon olduğunu gösterme fırsatı bulduk. Bölgesinde lider ve dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan EMITT, 23 yıldır sektöre yeni iş ve işbirliği fırsatları sunan önemli bir turizm zirvesi olma özelliğini taşıyor.

EMITT 2019, Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olup nitelikli işbirliği fırsatlarını yakalayabileceğiniz etkili bir platform. Bu yıl dünyanın en eski ikinci batığı olan ve Girne Kalesinde koruma altına alınarak Fenike döneminden bu yana Kıbrıs’ta yaşam bulan batık gemi konsepti ile EMİTT Fuarı’nda ülkemizi temsil ettik.

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı’na çok iyi hazırlandık ve son iki yıldır aldığımız en iyi stant ödülüne bu yıl işlevselliğin de eklendiği en organize stant ödülünü ekledik. Fuarın açıldığı günden itibaren Kuzey Kıbrıs standımız son derece ilgi gördü. Fuarın en çok ilgi gören standı olarak dikkat çektik. Amacımız çeşitlendirdiğimiz turizm ürünlerimiz ile yıl boyu ülkemize nitelikli turistler çekmek, turizm gelirlerinin artması için büyük uğraş veriyor, bu amaçla gerekli adımları atıyoruz”

“ITB, DÜNYANIN DEĞİŞEN TURİST PROFİLİNE UYGUN OLARAK ÇEŞİTLENDİRDİĞİMİZ TURİZM ÜRÜNLERİMİZİ TANITABİLECEĞİMİZ EN ÖNEMLİ FUAR”

Ataoğlu, KKTC’nin bir başka önemli fuar olan Berlin ITB’de temsil edileceğini ve KKTC turizmi açısından en önemli destinasyonlardan biri olan Almanya’da ciddi temaslarda bulunacaklarını anlattı.

Bakan Ataoğlu şunları kaydetti:

“ITB, Dünyanın değişen turist profiline uygun olarak çeşitlendirdiğimiz turizm ürünlerimizi tanıtabileceğimiz en önemli fuar. Gerek şu anda ülkemize gelen yabancı turistlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor olması gerekse de Almanya’nın ana pazarlarımızdan biri olması nedeni ile ITB bizler için çok önemli. ITB’de Kuzey Kıbrıs’ın günümüzün bilinçli turistlerine sürdürülebilir turizmi destekleyen bir destinasyon olduğunu göstermek için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Bu kapsamda Almanya’da olduğumuz sürece ülkemize yeni tur operatörlerinin turist göndermesi için çeşitli temaslarımız olacak yine pek çok basın yayın kuruluşu ile bir araya gelip ülkemizi anlatacağız ayrıca sektörümüz de paydaşları ile önceden aldıkları pek çok randevuya katılıp yeni anlaşmalar yapacak. Dolayısı ile bizler bakanlık olarak sektörle uyum içerisinde personelimizin katkısı ile fuara en iyi şekilde katılmak için çalışıyoruz”.

“YERLİ İSTİHDAM VE ÜRETİMDE CİDDİ ADIMLAR ATIYORUZ “

Yerli istihdam ve yerel üretimde ciddi adımlar atmaya başladıklarını belirten Ataoğlu, “ Başbakan ve beş bakan arkadaşımız ile birlikte yerli üreticiler ve turizm sektörümüzün kıymetli paydaşları ile bir araya geldik. Sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile ilgili çok verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki günlerde toplantı ile ilgili rapora son hali verilecek ve bu toplantılarımıza kararlaştırdığımız daha küçük ve spesifik toplantılara da devam edeceğiz. Bakanlığımız himayelerinde gerçekleştirilen yerel istihdam ve yerli üretiminin artırılması yönünde Başbakanlık ve ilgili bakanlıklar ile sektör temsilcilerimizi geniş katılımla bir araya getirdik” dedi.

Verimli geçen toplantıda sektörün görüş ve önerilerini aldıklarını kaydeden Ataoğlu, amaçlarının bir yandan turizm gelirlerini yükseltmek ve ülkeye nitelikli turist getirmek, eş zamanlı olarak da ülke insanının memnun olacakları şartlarda ve ücretlerde istihdamını sağlamak olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, “Gerek bakanlığımız gerek hükümetimiz sektör ile birlikte önemli çalışmalar yaparak ortak bir yol haritası belirlemeye çalışıyor. Hedefimiz yerli istihdamı artırmak ve üretimde mümkün oldu kadar dışa bağımlılığı azaltarak, yerli üretimi sürdürülebilir bir yapıyla turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde piyasaya kazandırmaktır” ifadelerini kullandı.