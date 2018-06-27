Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco

Hayatlarını birleştirme kararı alan çiftlerin en özel geceleri olan düğün törenleri için muhteşem organizasyonlar gerçekleştiren Acapulco Otel, kusursuz hizmetiyle farkını ortaya koyuyor

Acapulco Restort Convention&Spa Otel,bu yaz yine birçok düğün törenine ev sahipliği yapıyor.Onlarca çift bu mutlu gününü unutulmaz kılmak için Acapulco Otel’i tercih ediyor.

Hayatlarını birleştirme kararı alan çiftlerin en özel gecelerinde muhteşem organizasyonlar gerçekleştiren Acapulco Otel, kusursuz hizmetiyle farkını ortaya koyuyor.

Acapulco Restort Convention&Spa Otel Organizasyon Müdürü Nida Dansık ise bu başarıda büyük pay sahibi.

Nida Dansık, organizasyonun ekip işi olduğunu vurguluyor.

Dansık “Ben işin sadece görünen kısmıyım, arkamda dev gibi bir ekip var ve bizi tercih edenlere kusursuz bir hizmet vermek için herkes tüm emeğini ortaya koyuyor. Başarı hepimizin, tüm personelin ve en önemlisi bana bu imkanı sunan Yönetici Kadromuzun. Eğer kişisel olarak cevap vermem gerekirse; Yaptığım işi aşkla yapıyorum, Zaten organizasyon alanı çok keyifli bir departman, biraz da yaşımın verdiği enerjiye borçluyum diyelim.” dedi.

Nida Dansık, sorularımıza şöyle yanıt verdi:

Acapulco’nun düğün ve bu gibi organizasyonlara sunduğu imkanlar nelerdir?

Aslında kalıplaşmış paket programlar, birbirinin aynısı düğünleri bizim otelimizde görmek pek mümkün değil. Otelimizde; kır ve kumsal düğünleri dışında yeni hizmete geçen Grand BallRoom salonumuz da özel günler için faaliyet göstermeye başlamıştır. Bunun yanında otel bünyesine bağlı yeni bir Organizasyon Şirketi kurduk, Profesyonel mimar kadrosunun ilgilendiği bu şirket; otel içi etkinliklerin dışında dışardan gelen etkinliklere de hizmet veriyor.

Peki insanlar düzenleyeceği etkinlik için neden Acapulco’yu seçiyor? Nasıl bu kadar talep oluyor?

Acapulco Otel yıllardır sayısız banket hizmeti vermiştir, Kıbrıs’ta yaşayıp bizim otele herhangi bir davet için gelmeyen çok az kişi olduğunu düşünüyorum. Biz bu işin reklamını yapmaya fırsat bile bulamadık, Kıbrıs’ta kulaktan kulağa bilgi reklamdan daha hızlı yayılıyor, gelen tüm davetliler memnun kalınca, kendi etkinliklerini düzenlemek için bize başvuruyorlar. Bu da her geçen gün yeni bir çifti bize kazandırıyor. İşimizi severek yaptığımız için özellikle evlenecek çiftlerin ilk adresi biz oluyoruz.

Düğünlerini Acapulco’da yapmak isteyen çiftler için ne söylemek istersiniz?

Düğünü stres haline getirmek yerine sırtlarını bize dayayıp hayatlarında bir kez yaşayacakları bu güzel günün keyfini çıkarsınlar. Harika bir personel kadrosuna sahibiz, tüm organizasyonlar için kalifiye elemanlar çalıştırıp şikayet oranını neredeyse sıfırda tutuyoruz. Otelimizin doğa güzelliği hem gecenize hem ömür boyu hatıra kalacak tüm fotoğraflarınıza yansıyacaktır. Kurdukları hayaller hayal olmakla kalmasın, bize gelsinler biz tüm hayalleri gerçekleştirelim…